بعد الخروج من كأس العالم.. ألمانيا تعلن هوية مدربها الجديد

وذكر الاتحاد في بيان "عقد رئيس الاتحاد، بيرند نويندورف، ونائبه، هانز يواكيم فاتسكه، اجتماعا تمهيديا معمقا مع يورغن كلوب في نيويورك الجمعة لبحث إمكانية تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الوطني".
وأضاف "خلال هذا الحوار البنّاء، تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسة لعقد محتمل. وستُستأنف المناقشات الأسبوع المقبل. ويُبدي الطرفان ثقة في إمكانية إتمام المفاوضات بنجاح، شريطة الحصول على موافقة جهة عمل كلوب الحالية، ريد بول".
وختم قائلا "يجب أن يحظى أي عقد محتمل بموافقة نهائية من مجلس الإشراف والجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم".
ومنذ استقالة يوليان ناغلسمان عقب خروج ألمانيا المذل على يد الباراغواي بركلات الترجيح (3-4 و1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي) من دور الـ32 في مونديال 2026، بات كلوب (59 عاما) المرشح المفضل لدى الاتحاد لخلافته.
وبعد فترات ناجحة في تدريب ماينتس وبوروسيا دورتموند، تحوّل إلى أسطورة في ليفربول حيث فاز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2020، منهيا بذلك غيابا دام 30 عاما عن منصات التتويج، وذلك بعد عام واحد من تتويجه بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
غادر كلوب فريق ليفربول في حزيران/يونيو 2024 بعد تسعة مواسم قاده خلالها للفوز بالعديد من الالقاب.
منذ الاول من كانون الثاني/يناير 2025، يعمل كلوب مديرا عالميا لكرة القدم لدى ريد بول، حيث يشرف على مختلف الأندية التابعة لعلامة مشروبات الطاقة النمسوية.
وتعيش الكرة الألمانية أزمة غير مسبوقة حيث تعرضت لثلاث هزائم تواليا في كأس العالم، فخرج "مانشافت" من الدور الأول عامي 2018 و2022، ومن دور الـ32 في النسخة الحالية.
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