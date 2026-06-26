بعد الخروج من كأس العالم.. رينارد يكشف عن مستقبله مع تونس

الوكيل الإخباري- تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب تونس عن هزيمة فريقه من منتخب هولندا في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

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وتلقى المنتخب التونسي الخسارة بثلاثية مقابل هدف من منتخب هولندا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.



وقال رينارد في تصريحات على "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: " أريد أن أشكر الجميع لقد تم الترحيب بي بشكل جيد للغاية ولم أعمل بشكل كافي، ولكنني قدمت أفضل ما لدي وكان شرف وسعيد أنني كنت جزء من كأس العالم".



وأضاف: "نحن لم نتحدث عن المستقبل حتى الآن سنرى نهاية رحلتنا في كأس العالم كان هناك اتفاق أولي ولكن كل شيء وارد".



وتابع: "إذا لم تستطع الدفاع بشكل جيد لا يمكن أن تنتظر شيء في كرة القدم يجب أن تكون دفاعيا قويا ولديك انضباط، الفريق يجب أن يدافع وهذه كرة القدم".