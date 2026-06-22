بعد الخسارة القاسية أمام إسبانيا .. سيناريوهات تأهل السعودية إلى دور الـ 32

12:05 ص

الوكيل الإخباري- تلقى منتخب السعودية هزيمة برباعية دون رد أمام إسبانيا، الأحد، إلا أنه لا يزال يمتلك فرصة بلوغ دور الـ32 من كأس العالم. اضافة اعلان





وتجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة، يقبع بها في المركز الرابع من المجموعة الثامنة مؤقتاً، بفارق الأهداف عن كل من أوروغواي والرأس الأخضر اللذين يلتقيان في وقت لاحق.



وفي جميع الأحوال، فإن المنتخب السعودي لم يعد أمامه بديل سوى الفوز على الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة، من أجل ضمان التأهل، سواء من مركز الوصافة أو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.



وفي حال فوز أوروغواي على الرأس الأخضر، سيحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز بنتيجة كبيرة أمام الرأس الأخضر، مقابل خسارة أوروغواي أمام إسبانيا، وعندها سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف.



وفي حال فوز الرأس الأخضر أو تعادله أمام أوروغواي، فإن السعودية سيكفيها في هذه الحالة الفوز بأي نتيجة في المباراة الأخيرة لضمان الوصافة، بشرط عدم فوز أوروغواي على إسبانيا.



وسيرفع الفوز على الرأس الأخضر رصيد السعودية إلى 4 نقاط، وهو رصيد يكفي للتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في حال حصدت أوروغواي 4 نقاط على الأقل من مباراتي الرأس الأخضر وإسبانيا، وحينها ستتصدر إسبانيا المجموعة، تليها أوروغواي في المركز الثاني، بينما ستكون النقاط الأربع كافية للسعودية لحجز أحد مقاعد أفضل أصحاب المركز الثالث.



وفي حال تعادل المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر وخسارة الأخير أمام أوروغواي، فإن السعودية ستحل في المركز الثالث برصيد نقطتين، وستنتظر نتائج باقي المجموعات، لكن الأمر سيكون صعباً للغاية نظراً لفارق الأهداف السلبي (-4) للمنتخب السعودي.





