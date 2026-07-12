بعد انتهاء مشواره بكأس العالم.. وكيل أعمال محمد صلاح يثير الجدل

الوكيل الإخباري- أثار رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح المزيد من الجدل والغموض حول الوجهة المقبلة للاعب ليفربول السابق بسبب ما نشره يوم الأحد.



وأصبح محمد صلاح لاعبا حرا بمجرد انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو الماضي، حيث انتهت صلته بـالأنفيلد نهاية الموسم الماضي بعدما قرر الرحيل قبل عام من نهاية عقده.

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وعبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح صورة التقطت جوا عبر طائرة تحلق في السماء.



وبالبحث في محرك غوغل الشهير نجد أن الصورتين اللتين نشرهما رامي عباس تم التقاطهما في مدينة إسطنبول التركية، وتحديدا أثناء الاقتراب الجوي منها.



وتسبب رامي عباس في مضاعفة حدة التكهنات حول وجهة محمد صلاح وما إذا كان سينضم إلى الدوري التركي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



ويتواجد محمد صلاح حاليا في مصر حيث عاد رفقة بعثة المنتخب الوطني صباح يوم الجمعة الماضي وذلك بعد انتهاء مشواره في كأس العالم.