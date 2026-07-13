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بعد تألقهم في كأس العالم.. أقوى 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

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أرشيفية
 
الإثنين، 13-07-2026 04:26 م

الوكيل الإخباري- مع وصول كأس العالم 2026 إلى الدور نصف النهائي، اشتعل أيضا سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وتعد مباريات نصف النهائي والنهائي حاسمة في تحديد هوية الفائز بالجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم خاصة في ظل تألق عدد من النجوم خلال البطولة وأبرزهم:

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1- ليونيل ميسي (الأرجنتين)
2- كيليان مبابي (فرنسا)
3- عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه (فرنسا)
4- لامين جمال (إسبانيا)
5- هاري كين وجود بيلينغهام (إنجلترا)

يذكر أن الفرنسي عثمان ديمبيلي المتوج بالجائزة في عام 2025 مرشح بقوة للاحتفاظ بالجائزة، بعدما قاد باريس سان جيرمان إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا.

 
 


gnews

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كأس العالم بعد تألقهم في كأس العالم.. أقوى 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية



 
 






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