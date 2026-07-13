بعد تألقهم في كأس العالم.. أقوى 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

الوكيل الإخباري- مع وصول كأس العالم 2026 إلى الدور نصف النهائي، اشتعل أيضا سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026.



وتعد مباريات نصف النهائي والنهائي حاسمة في تحديد هوية الفائز بالجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم خاصة في ظل تألق عدد من النجوم خلال البطولة وأبرزهم:

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