بعد تألق بونو .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المغرب وفرنسا

وفرض المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات الشوط الأول، وأهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل، أبرزها ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو ببراعة، بعد تنفيذها من كيليان مبابي في الدقيقة 27.
واكتفى المنتخب المغربي بمحاولات هجومية محدودة، كان أبرزها ركلة حرة نفذها حكيم زياش في الدقائق الأخيرة من الشوط، لكنها لم تُسفر عن هدف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل من دون أهداف.
-
أخبار متعلقة
-
استقبال شعبي وتكريم رئاسي.. بعثة منتخب مصر تستعد للتوجه إلى العلمين
-
أحد عشر أسداً مغربياً للثأر من الديوك الفرنسية في المونديال - أسماء
-
قبل ساعات من المواجهة.. قرار جديد من فيفا حول مباراة فرنسا والمغرب
-
إيقاف كوانساه مدافع منتخب إنجلترا مباراتين قبل صدام النرويج في المونديال
-
تصرف مفاجئ من مصر تجاه المغرب قبيل مباراتها مع فرنسا
-
الهداف المغربي صيباري يغيب عن مواجهة فرنسا في ربع النهائي
-
الاتحاد المصري يعلن مصير حسام حسن
-
أول تعليق لمسؤول أمريكي حول سرقة مباراة مصر