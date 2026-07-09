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بعد تألق بونو .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المغرب وفرنسا

بعد تألق بونو .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المغرب وفرنسا
بعد تألق بونو .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المغرب وفرنسا
 
الخميس، 09-07-2026 11:54 م
الوكيل الإخباري-   انتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخبين المغربي والفرنسي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بالتعادل السلبي، بعد 45 دقيقة شهدت أفضليةً واضحةً للمنتخب الفرنسي على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص.اضافة اعلان


وفرض المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات الشوط الأول، وأهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل، أبرزها ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو ببراعة، بعد تنفيذها من كيليان مبابي في الدقيقة 27.

واكتفى المنتخب المغربي بمحاولات هجومية محدودة، كان أبرزها ركلة حرة نفذها حكيم زياش في الدقائق الأخيرة من الشوط، لكنها لم تُسفر عن هدف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل من دون أهداف.
 
 


gnews

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