بعد تصريحاته ضد الحكم والفيفا.. ما العقوبة التي تنتظر حسام حسن؟

الوكيل الإخباري- يعيش الاتحاد المصري لكرة القدم حالة من القلق بسبب العقوبات المحتملة، إثر التصريحات النارية التي أطلقها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومسؤوليه، بعد وداع "الفراعنة" بطولة كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين في دور الـ16.



وأنهى منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بعد ملحمة تاريخية أمام الأرجنتين، لكنها انتهت بخسارة مؤلمة.



وتعرض المنتخب المصري للهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2)، مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 من كأس العالم 2026.



واعترض لاعبو المنتخب المصري وجهازه الفني على الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه عقب الهدف الثالث للأرجنتين، بداعي وجود مخالفة لصالح مصر في بداية الهجمة. وتصاعد التوتر على مقاعد البدلاء مع اقتراب صافرة النهاية، إذ أشهر الحكم بطاقة صفراء في الدقيقة 98 لأحد أفراد الجهاز الفني، قبل أن يوجه حسام حسن إشارة "X" نحو الحكم.



وتُستخدم هذه الإشارة في بعض الحالات للإبلاغ عن وقائع يُشتبه في انطوائها على إساءة عنصرية.



وقال حسام حسن، عقب المباراة، إن "فيفا" رفض خروج الأرجنتين من البطولة لأسباب تسويقية، مضيفًا: "يريدون استمرار بطل العالم وميسي في البطولة".



وأضاف: "هناك مساندة من كل الأطراف لبطل العالم، تحكيميًا وتسويقيًا، والجميع معهم".



ووفقًا لأحدث التقارير، فإن "فيفا" قد يلجأ إلى لائحة السلوك الخاصة به، ويحيل تصريحات حسام حسن إلى لجنة الانضباط للنظر في إمكانية توقيع عقوبات بحقه.



وأوضحت التقارير أن هناك عقوبات تتعلق بالتصريحات التي يصنفها "فيفا" على أنها غير مسؤولة، أو التي تتضمن اتهامات موجهة إلى مؤسسة أو لاعب أو منتخب.



واختتمت التقارير بالإشارة إلى أن العقوبات المحتملة عادة ما تتراوح بين الغرامات المالية والإيقاف لعدد محدود من المباريات.

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