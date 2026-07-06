الإثنين 2026-07-06 05:26 ص

بعد توديع المونديال .. بيان صادر عن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

بعد توديع المونديال .. بيان صادر عن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
بعد توديع المونديال .. بيان صادر عن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
 
الإثنين، 06-07-2026 04:05 ص
الوكيل الإخباري-   أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا رسميًا، منذ قليل، عقب الخروج من بطولة كأس العالم لكرة القدم على يد منتخب النرويج بشكل مفاجئ، من دور الـ16.اضافة اعلان


وخاض منتخب البرازيل مباراته ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم أمام النرويج، حيث ودّعت كتيبة كارلو أنشيلوتي البطولة بخسارتها بنتيجة (2-1).

وقدم إيرلينغ هالاند أداءً مذهلًا مع منتخب النرويج، بعدما سجل هدفي منتخب بلاده في شباك أليسون بيكر، بينما جاء هدف البرازيل الوحيد عن طريق نيمار من ركلة جزاء.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي: "تاريخ منتخب البرازيل مليء بالإنجازات العظيمة، لكنه مليء في الوقت نفسه باللحظات التي عززت مسيرته."

وأضاف: "اليوم نغادر كأس العالم ونحن على ثقة بقدرتنا على العودة أقوى مما سبق. شكرًا لكم يا جماهيرنا."

وتأهل منتخب النرويج إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، حيث سيضرب موعدًا مع الفائز من مباراة إنجلترا والمكسيك.
 
 


gnews

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