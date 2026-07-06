بعد توديع المونديال .. بيان صادر عن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

وخاض منتخب البرازيل مباراته ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم أمام النرويج، حيث ودّعت كتيبة كارلو أنشيلوتي البطولة بخسارتها بنتيجة (2-1).
وقدم إيرلينغ هالاند أداءً مذهلًا مع منتخب النرويج، بعدما سجل هدفي منتخب بلاده في شباك أليسون بيكر، بينما جاء هدف البرازيل الوحيد عن طريق نيمار من ركلة جزاء.
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي: "تاريخ منتخب البرازيل مليء بالإنجازات العظيمة، لكنه مليء في الوقت نفسه باللحظات التي عززت مسيرته."
وأضاف: "اليوم نغادر كأس العالم ونحن على ثقة بقدرتنا على العودة أقوى مما سبق. شكرًا لكم يا جماهيرنا."
وتأهل منتخب النرويج إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، حيث سيضرب موعدًا مع الفائز من مباراة إنجلترا والمكسيك.
-
أخبار متعلقة
-
صلاح وميسي .. مواجهة الأحلام تشعل ثمن نهائي مونديال 2026
-
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة
-
رويترز: ترامب اتصل بإنفانتينو لمراجعة طرد اللاعب الأمريكي بالوغون
-
هل تهرّب فينيسيوس من المسؤولية؟ لقطة تُثير الغضب في البرازيل
-
هالاند يقود "الفايكنج" لزلزال كروي ويُنهي حلم البرازيل العالمي
-
المنتخب البلجيكي يصدر بياناً نارياً بعد فضيحة إلغاء طرد نجم المنتخب الأمريكي
-
رغم طرده أمام البوسنة.. السماح لمهاجم أمريكي اللعب ضد بلجيكا
-
أول تعليق من مبابي على مواجهة المغرب