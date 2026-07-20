بعد مونديال 2026.. المنتخب الوطني يهبط 10 مراكز على سلم ترتيب "فيفا"

الوكيل الإخباري- هبط المنتخب الوطني 10 مراكز على سلم تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، حيث احتل المركز 73، برصيد 1350.41 نقطة.

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