بعد مونديال 2026.. المنتخب الوطني يهبط 10 مراكز على سلم ترتيب "فيفا"

وكان المنتخب الوطني يحتل المركز 63 في التصنيف الأخير، بيد أنه فقد ما مجموعه 5.48 نقاط، بناء على نتائجه الأخيرة.
ويأمل المنتخب الوطني في تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، تحت قيادة المدرب المغربي الجديد بادو الزاكي، الذي أعلن اتحاد كرة القدم تعيينه أمس، خلفا لمواطنه جمال سلامي.
وعلى صعيد المنتخبات الآسيوية، احتل المنتخب الوطني المركز العاشر في التصنيف الحالي، متخلفا وراء المنتخب الإماراتي صاحب المركز 68، ومتفوقا على المنتخب العماني صاحب المركز 79، فيما حل الفريق في المركز الثامن على صعيد المنتخبات العربية.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الجديد أمس، عقب اختتام منافسات كأس العالم 2026، وشهد تغييرات في المراكز الخمسة الأولى، فيما حققت المنتخبات العربية نتائج متباينة، حيث حافظ المغرب على المركز السادس عالميًا، وقفزت مصر 5 مراكز لتحتل المركز الرابع والعشرين، بينما تراجعت تونس 12 مركزًا دفعة واحدة.
-
أخبار متعلقة
-
طائرة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم تحط في مدريد
-
المخادمة والرويلي والبكار يعودون إلى عمّان الثلاثاء بعد مشاركة تاريخية في المونديال
-
الكشف عن سبب لكمة باريديس نحو غافي بعد هزيمة الأرجنتين
-
للمرة التاسعة في تاريخ كأس العالم .. النهائي يُحسم بالأشواط الإضافية
-
الفرحة تجتاح شوارع إسبانيا بعد تحقيق المنتخب للقب كأس العالم 2026
-
مونديال 2026: نجم فرنسا مبابي يحرز الحذاء الذهبي
-
إسبانيا تحسم المونديال بهدف قاتل .. وفيران توريس يهدي الماتادور لقب كأس العالم
-
إسبانيا تهيمن على نهائي كأس العالم .. وطرد أرجنتيني يزيد المعاناة قبل الأشواط الإضافية