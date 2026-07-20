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بعد مونديال 2026.. المنتخب الوطني يهبط 10 مراكز على سلم ترتيب "فيفا"

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المنتخب الوطني
 
الإثنين، 20-07-2026 02:52 م

الوكيل الإخباري-  هبط المنتخب الوطني 10 مراكز على سلم تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، حيث احتل المركز 73، برصيد 1350.41 نقطة.

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وجاء هذا التدهور الكبير، بعدما خسر المنتخب الوطني 5 مباريات متتالية منذ اواخر أيار (مايو) الماضي، حيث خسر مباراتين وديتين امام سويسرا (1-4) وكولومبيا (0-2)، قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية في مشاركته التاريخية الاولى بنهائيات كأس العالم 2026 التي اختتمت أمس، حيث خسر أمام النمسا (1-3) والجزائر (1-2) والأرجنتين (1-3).

وكان المنتخب الوطني يحتل المركز 63 في التصنيف الأخير، بيد أنه فقد ما مجموعه 5.48 نقاط، بناء على نتائجه الأخيرة.

ويأمل المنتخب الوطني في تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، تحت قيادة المدرب المغربي الجديد بادو الزاكي، الذي أعلن اتحاد كرة القدم تعيينه أمس، خلفا لمواطنه جمال سلامي.

وعلى صعيد المنتخبات الآسيوية، احتل المنتخب الوطني المركز العاشر في التصنيف الحالي، متخلفا وراء المنتخب الإماراتي صاحب المركز 68، ومتفوقا على المنتخب العماني صاحب المركز 79، فيما حل الفريق في المركز الثامن على صعيد المنتخبات العربية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الجديد أمس، عقب اختتام منافسات كأس العالم 2026، وشهد تغييرات في المراكز الخمسة الأولى، فيما حققت المنتخبات العربية نتائج متباينة، حيث حافظ المغرب على المركز السادس عالميًا، وقفزت مصر 5 مراكز لتحتل المركز الرابع والعشرين، بينما تراجعت تونس 12 مركزًا دفعة واحدة.

 
 


gnews

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