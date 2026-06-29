بفوز قاتل.. كندا أول المتأهلين لثمن نهائي المونديال

الوكيل الإخباري- تأهل منتخب كندا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، بفوزه القاتل على جنوب أفريقيا (1-0)، مساء اليوم الأحد، في أولى مواجهات دور الـ32 بالبطولة.

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جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2، بواسطة لاعب الوسط ستيفين أوستاكيو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك، وفجرت أفراح الجماهير الكندية.



جاء الشوط الأول متوسط المستوى من المنتخبين، ولم يشهد الكثير من الفرص الخطيرة، على كلا المرميين.



بينما شهد الشوط الثاني تفوقًا واضحًا من منتخب كندا الذي نشط كثيرًا وأصبح أكثر خطورة، وهدد مرمى جنوب أفريقيا بالعديد من الفرص، وسط تألق الحارس رونوين ويليامز.



وفي آخر 20 دقيقة تقريبًا، سيطر منتخب كندا طولًا وعرضًا، وأهدر الفرصة تلو الأخرى، عبر تاني أولواسي وجوناثان ديفيد ووسط تراجع كبير من لاعبي جنوب أفريقيا الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة، حتى جاء الهدف القاتل الذي صعد بكندا وأطاح بجنوب أفريقيا.



بهذا الانتصار والتأهل إلى ثمن النهائي، يستعد منتخب كندا لمواجهة الفائز من موقعة هولندا والمغرب المقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل.



تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى دور الـ32 من المونديال، بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من الفوز أمام كوريا الجنوبية (1-0)، والتعادل مع التشيك (1-1)، والخسارة ضد المكسيك في المباراة الافتتاحية (2-0).