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بقيادة المخادمة.. التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم

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بقيادة المخادمة.. التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم
 
الإثنين، 15-06-2026 07:24 م

الوكيل الإخباري- سجل الأردن، الاثنين، أول ظهور له على صعيد التحكيم في منافسات كأس العالم 2026، من خلال طاقم تحكيم بقيادة الحكم أدهم المخادمة لإدارة مباراة إسبانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

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ويعاون المخادمة الحكمان محمد بكار وأحمد الرويلي، في اللقاء الذي يقام على ملعب أتلانتا.


ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة تأكيدا على المكانة التي وصل إليها التحكيم الأردني والثقة التي يحظى بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثامنة.


ويعد هذا الظهور الأول للتحكيم الأردني في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، ليواصل حضوره في أكبر المحافل الكروية العالمية بالتزامن مع المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني "النشامى" في البطولة.

 
 


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