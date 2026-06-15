بقيادة المخادمة.. التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم

ويعاون المخادمة الحكمان محمد بكار وأحمد الرويلي، في اللقاء الذي يقام على ملعب أتلانتا.
ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة تأكيدا على المكانة التي وصل إليها التحكيم الأردني والثقة التي يحظى بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثامنة.
ويعد هذا الظهور الأول للتحكيم الأردني في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، ليواصل حضوره في أكبر المحافل الكروية العالمية بالتزامن مع المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني "النشامى" في البطولة.
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