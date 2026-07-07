بلجيكا تُسدل الستار على حلم أصحاب الأرض في كأس العالم 2026

05:30 ص

الوكيل الإخباري- اكتمل خروج الدول الثلاث المضيفة لكأس العالم 2026 في أميركا الشمالية من البطولة، بعدما خسر المنتخب الأميركي أمام بلجيكا بنتيجة 4-1 في دور الـ16، ليودّع المنافسات بوصفه آخر ممثلي أصحاب الأرض في النسخة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. اضافة اعلان





وحسم المنتخب البلجيكي تأهله إلى الدور ربع النهائي، منهياً مشوار الولايات المتحدة، آخر المنتخبات المضيفة المتبقية في البطولة، بعدما سبق لكندا والمكسيك مغادرة المنافسات في الدور ذاته.



وكان المنتخب الكندي أول المنتخبات المضيفة التي ودّعت دور الـ16، إثر خسارته أمام المغرب بثلاثية نظيفة، فيما خرج المنتخب المكسيكي بعد خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 3-2، رغم خوض المباراة على أرضه وبين جماهيره.



وكانت المنتخبات الثلاثة قد نجحت في تجاوز دور الـ32 وبلوغ دور الـ16، إلا أنها أخفقت جميعها في حجز مقعد في الدور ربع النهائي، لتنتهي مشاركة أصحاب الأرض بالكامل قبل الأدوار الحاسمة من البطولة.



وباكتمال أول ست مباريات في دور الـ16، تحددت ثلاثة لقاءات في الدور ربع النهائي؛ إذ يلتقي المغرب مع فرنسا، وإسبانيا مع بلجيكا، فيما تواجه إنجلترا منتخب النرويج.



وتتبقى مباراتان في دور الـ16، تجمعان الأرجنتين مع مصر، وسويسرا مع كولومبيا، لتحديد طرفي المواجهة الرابعة في الدور ربع النهائي.





