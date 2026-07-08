بيان صارم صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم

وقال الاتحاد المصري، الأربعاء: "يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من أداء طاقم التحكيم الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين أمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء.
وأكد الاتحاد "تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة".
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