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بيان صارم صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم

الاتحاد المصري يعرب عن استيائه من حكم مباراة الأرجنتين
الاتحاد المصري يعرب عن استيائه من حكم مباراة الأرجنتين
 
الأربعاء، 08-07-2026 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في المباراة التي خسرها المنتخب المصري 3-2 أمام الأرجنتين في دور الستة عشر لكأس العالم أمس الثلاثاء.

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وقال الاتحاد المصري، الأربعاء: "يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من أداء طاقم التحكيم الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين أمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء.


وأكد الاتحاد "تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة".

 

وأضاف البيان "رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائما، بعد أن أظهروا التزاما وروحا قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية".

 
 


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