بيلينغهام وكاين يقودان إنجلترا إلى فوز ثمين أمام بنما

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الوكيل الإخباري- نجا المنتخب الإنجليزي لكرة القدم من فخ بنما وحقق انتصارا باهتا 2-0 ضمن به صدارة المجموعة الثانية عشرة السبت، على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرزي، في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال أميركا الشمالية. اضافة اعلان





ويدين منتخب "الأسود الثلاثة" بفوزه الذي أبعده عن طريق البرتغال وإسبانيا في الأدوار المقبلة، إلى مهاجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 62، وصنع الثاني للهداف التاريخي للإنجليز في النهائيات هاري كاين (67) رافعا رصيده إلى 11 هدفا بفارق هدف عن غاري لينيكر، بينها 3 في النسخة الحالية.



ورفعت إنجلترا التي كانت ضامنة تأهلها إلى دور الـ32، رصيدها الى 7 نقاط في صدارة المجموعة وضربت موعدا في الدور المقبل مع السنغال أو ثالث المجموعة الحادية عشرة في أتلانتا في الأول من تموز المقبل، فيما منيت بنما بخسارتها الثالثة تواليا وكانت خارج دائرة التنافس قبل المباراة.



وتابعت إنجلترا ظهورها الباهت على غرار مواجهتها لغانا في الجولة الثانية (0-0) خصوصا في الشوط الأول حيث وجدت صعوبة في خلق فرص التسجيل وسددت 7 مرات بينها تسديدة واحدة مؤطرة، فيما كانت بنما الأخطر على قلة فرصها بثلاث تسديدات بينها اثنتان مؤطرتان بين الخشبات الثلاث.



ولعب جناحا أرسنال بوكايو ساكا ومانشستر يونايتد ماركوس راشفورد أساسيين للمرة الأولى في هذه النسخة، في حين خرج زميل الأول في صفوف المدفعجية ديكلان رايس من التشكيلة ضمن خمسة تغييرات أجراها المدرب الألماني لإنجلترا توماس توخل.



وشارك كل من ساكا وراشفورد كبديلين في أول مباراتين، وأعادهما توخل إلى التشكيلة الأساسية على غرار مدافع مانشستر سيتي نيكو أورايلي إلى مركز الظهير الأيسر، بينما خاض كل من مورغان روجرز وجاريل كوانسا أول مشاركة لهما كأساسيين في البطولة أيضا.



ودخل كوانسا على حساب ريس جيمس المصاب. أما أنتوني غوردون وجيد سبينس ونوني مادويكي فهم اللاعبون الآخرون الذين خرجوا من التشكيلة.



وكانت أول هجمة في المباراة بنمية عندما سدد توماس رودريغيس كرة قوية من خارج المنطقة بعد 18 ثانية بين يدي جوردان بيكفورد.



وكاد راشفورد يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس أورلاندو موسكيرا إلى ركنية (8)، وتوغل ساكا من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها موسكيرا (15).



وأنقذ بيكفورد مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية لخوسيه لويس رودريغيس اثر توغل داخل المنطقة (27).



وسدد إيليوت أندرسون كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس (35)، ورأسية لراشفورد من مسافة قريبة فوق العارضة (38).



وسدد راشفورد كرة من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (45+3).



وانطلق راشفورد بسرعة من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة لكنه سدد في الشباك الخارجية (55).



وكاد رودريغيس يفعلها بتسددية بعيدة بجوار القائم الأيسر (56).



ورد كاين بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها موسكيرا بيديه (57).



ونجح بيلينغهام في افتتاح التسجيل مستغلا ركلة ركنية انبرى لها ساكا وتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (62).



وأهدر أمير موريو فرصة إدراك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة وسددها بعيدا عن القائم الأيمن (65).



ووجه كاين الضربة القاضية لبنما بإضافته الهدف الثاني براسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لبيلينغهام (67).





