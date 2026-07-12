بيلينغهام يصعد بإنجلترا إلى نصف النهائي بأداء مبهر وانتصار على النرويج

وكانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم المنتخب النرويجي أولاً في الدقيقة 36 عن طريق أندرياس شيلدروب، قبل أن يدرك بيلينغهام التعادل لإنجلترا في الدقيقة 45+2، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.
ومع انطلاق الشوط الإضافي الأول، عاد بيلينغهام ليظهر في الموعد الكبير، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 93، بعد أداء استثنائي جعله رجل المباراة، ليقود منتخب إنجلترا إلى عبور عقبة النرويج وحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من المونديال.
وواصل بيلينغهام تأكيد حضوره كأحد أبرز نجوم البطولة، بعدما كان صاحب التأثير الأكبر في أصعب لحظات المواجهة، ليمنح الجماهير الإنجليزية ليلة تاريخية في طريق البحث عن اللقب العالمي.
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