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ترامب سيحضر نهائي مونديال 2026 ويسلم الكأس

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:58 م

الوكيل الإخباري- سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائي مونديال 2026 المقرر في 19 تموز وسيسلم الكأس للمنتخب الفائز، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو الثلاثاء.

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وقال إنفانتينو لبرنامج "فوكس أند فريندز" على شبكة "فوكس" الأميركية "سنكون مع الرئيس الأميركي للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معا بالطبع".

 
 


gnews

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