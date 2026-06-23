ترامب سيحضر نهائي مونديال 2026 ويسلم الكأس

وقال إنفانتينو لبرنامج "فوكس أند فريندز" على شبكة "فوكس" الأميركية "سنكون مع الرئيس الأميركي للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معا بالطبع".
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