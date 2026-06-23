ترامب سيحضر نهائي مونديال 2026 ويسلم الكأس

الوكيل الإخباري- سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائي مونديال 2026 المقرر في 19 تموز وسيسلم الكأس للمنتخب الفائز، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو الثلاثاء.

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