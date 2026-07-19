ترامب يتوقع بطل كأس العالم 2026

الوكيل الإخباري- أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقعاته لبطل كأس العالم 2026 قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تقام، مساء اليوم الأحد، بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في نهائي المونديال.



ومن المنتظر أن يحضر ترامب المباراة النهائية لكأس العالم 2026، في اليوم الأخير من البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في نسخة استثنائية أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 دولة.

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وتحدث الرئيس الأمريكي عبر شبكة "فوكس سبورتس" عن توقعاته لهوية بطل كأس العالم في النسخة الحالية، قائلا: "لن أنحاز لمنتخب على حساب الآخر، ولكن من الصعب جدا الرهان ضد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين"، في إشارة إلى واضحة إلى توقعه بفوز التانغو.



واختار الرئيس الأمريكي أيضا أفضل 3 لاعبين شاهدهم في كرة القدم، ويراهم الأعظم في تاريخ اللعبة.



وأكد ترامب أن ليونيل ميسي، دون شك، لاعب عظيم، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، فهو أيضا لاعب عظيم.



وحظي ميسي الذي يلعب في الدوري الأمريكي، منذ صيف 2023، برفقة زملائه في فريق إنتر ميامي، تكريما خاصا من الرئيس الأمريكي، مطلع العام الجاري، بعد التتويج بلقب الدوري، وهو إجراء معتاد من البيت الأبيض للفريق المتوَّج باللقب.



وأضاف ترامب: "شاهدت البرازيلي بيليه مع كوزموس الأمريكي وكان لاعبا استثنائيا".