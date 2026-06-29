ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء

وتأتي هذه المراسم؛ تقديراً لمشاركة النشامى في كأس العالم، وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية، وعكسوا روح الانتماء والإصرار أمام العالم.
ويتضمن الاستقبال جانبا من مراسم رسمية وشعبية بمشاركة الجهات المعنية، وموسيقات القوات المسلحة الأردنية.
كما سيتم تنظيم تغطية إعلامية رسمية لحظة الوصول، قبل أن يتحرك المنتخب في باص خاص عبر المسار الداخلي المؤدي إلى طريق المطار، وسط حضور جماهيري منظم.
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