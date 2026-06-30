الثلاثاء 2026-06-30 09:30 ص

ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال النشامى اليوم

ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال "النشامى" في مطار الملكة علياء اليوم
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم
 
الثلاثاء، 30-06-2026 07:56 ص
الوكيل الإخباري-   تجري الاستعدادات لتنظيم مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، الثلاثاء الساعة التاسعة صباحاً في مطار الملكة علياء الدولي.اضافة اعلان


وتأتي هذه المراسم؛ تقديراً لمشاركة النشامى في كأس العالم، وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية، وعكسوا روح الانتماء والإصرار أمام العالم.

ويتضمن الاستقبال جانبا من مراسم رسمية وشعبية بمشاركة الجهات المعنية، وموسيقات القوات المسلحة الأردنية.

كما سيتم تنظيم تغطية إعلامية رسمية لحظة الوصول، قبل أن يتحرك المنتخب في باص خاص عبر المسار الداخلي المؤدي إلى طريق المطار، وسط حضور جماهيري منظم.
 
 


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