الخميس 2026-07-09 10:16 م

تصرف مفاجئ من مصر تجاه المغرب قبيل مباراتها مع فرنسا

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أرشيفية
 
الخميس، 09-07-2026 08:50 م

الوكيل الإخباري- لن تبقى بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة لمؤازرة المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما حدد إبراهيم حسن موعد العودة إلى القاهرة.

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ومن المقرر أن تغادر بعثة الفراعنة الولايات المتحدة الأمريكية في توقيت يتزامن تمامًا مع انطلاق مواجهة "أسود الأطلس" أمام فرنسا.

وأعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن بعثة الفراعنة ستغادر مدينة أتلانتا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت أمريكا، الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد الخروج الدرامي من دور الـ16 أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وكان المنتخب المصري متقدمًا 2-0 حتى الدقيقة 79، قبل أن تنقلب المباراة رأسًا على عقب ويسجل المنتخب الأرجنتيني ثلاثة أهداف في 14 دقيقة، وسط جدل تحكيمي واسع أثار ردود فعل عالمية.


وأوضح إبراهيم حسن، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن رحلة العودة إلى القاهرة ستستغرق أكثر من 12 ساعة متواصلة. 

ويعني توقيت الإقلاع أن البعثة ستكون في الجو لحظة إطلاق صافرة بداية مباراة المغرب وفرنسا في دور الثمانية، ما يحسم رسميًا عدم حضور أي وفد مصري رسمي لدعم المنتخب العربي الوحيد المتبقي في البطولة.


وكان اتحاد الكرة قد أعلن تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن حتى عام 2030، تقديرًا لما وصفه بـ"الإنجاز التاريخي" في المونديال، رغم الخروج القاسي الذي أنهى حلم الفراعنة بطريقة لم ينسها العالم.

 
 


gnews

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