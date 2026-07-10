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تصريحات بونو عن ميسي والأرجنتين تثير الجدل .. ماذا قال ؟

تصريحات بونو عن ميسي والأرجنتين تثير الجدل .. ماذا قال ؟
تصريحات بونو عن ميسي والأرجنتين تثير الجدل .. ماذا قال ؟
 
الجمعة، 10-07-2026 05:25 م
الوكيل الإخباري-  أثارت التصريحات الأخيرة لحارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء المتابعين بين منتقد لحديثه ومدافع عنه يرى فيه مجرد رأي فني وشخصي في نجم عالمي كبير مثل ليونيل ميسي.اضافة اعلان


وكان حارس مرمى "أسود الأطلس" قد أشاد، في تصريح للتلفزيون الأرجنتيني، بالأداء والروح العالية التي يقدمها منتخب الأرجنتين في كأس العالم، خاصة ميسي الذي اعتبره يلعب بـ"طاقة مختلفة وحرية أكبر".
وقال بونو إن لاعبي الأرجنتين يتميزون باللعب "بالكثير من الشغف والروح، وهو ما يعرف عن كرة القدم الأرجنتينية".

وأضاف تعليقا على رد فعل ميسي بعد إهدار ركلة جزاء في المباراة الأخيرة مع منتخب مصر: "أحببت الروح التي تحلى بها ميسي. في المباراة الأخيرة رأينا كيف أظهر شخصيته القوية وتحمل مسؤولية الفريق على عاتقه بعد إضاعة الركلة، وهذا يثبت أنه ميسي آخر".

وتابع بونو: "إنه ميسي حر ويتحرك بطاقة مختلفة، وهذا ما يجعله لاعبا عظيما. إنها متعة كبيرة أن نكون قادرين على مشاهدته في هذا العمر، مع علمنا أنه لا يزال قادرا على صنع المعجزات".

واختتم بونو تصريحاته بتقديم التهنئة لـ"أصدقائه في المنتخب الأرجنتيني، متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم بالبطولة".

وبمجرد انتشار المقابلة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات بين الجماهير، حيث انتقد عدد من النشطاء والمشجعين تصريحات بونو، معتبرين أن الإشادة المبالغ فيها بمنتخب الأرجنتين قد لا تكون في محلها، خاصة في غمرة منافسات بطولة كبرى.

وعبر آخرون عن عتابهم لثنائه على ميسي، في سياق مباراة كان الطرف الآخر فيها عربيا هو المنتخب المصري.

في المقابل، دافعت عدد من الجماهير عن بونو، مؤكدين أن حارس الهلال السعودي لم يقم سوى بإبداء رأيه الرياضي والفني في لاعب يعد من الأبرز في تاريخ اللعبة.

وأشار المدافعون إلى أن بونو يرتبط بعلاقات زمالة وصداقة قوية مع عدد من اللاعبين الأرجنتينيين بحكم مسيرته الاحترافية في الدوري الإسباني، وأن تصريحاته تنم عن "روح رياضية عالية" وتقدير طبيعي للنجوم، ولا تقلل من انتمائه أو احترامه للمنتخبات الأخرى.
 
 


gnews

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