تصريح جريء من مدير منتخب مصر عن مواجهة ميسي

الوكيل الإخباري- وجه إبراهيم حسن مدير منتخب مصر رسالة ثقة قبل مواجهة الأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم، مؤكدا أن الجهاز الفني يحرص على إبعاد اللاعبين عن رهبة مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي



وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة محلية: "إحنا مش شايفين ميسي، بنقول للاعبين انزلوا العبوا ومتشوفوش أنتوا بتلعبوا مين، هما عندهم ميسي، فإحنا في مصر عندنا محمد صلاح، و26 ميسي وإن شاء الله ربنا يكرمنا."

اضافة اعلان



وجاءت تصريحات إبراهيم حسن عقب تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعد الفوز على أستراليا، حيث هنأ الشعب المصري بهذا الإنجاز، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا لكل مباراة.



وأضاف أن محمد صلاح تعرض لإصابة خلال مواجهة إيران، الأمر الذي اضطره لمغادرة المباراة، لكنه كشف أن الجهاز الطبي بذل مجهودا كبيرا لتجهيزه قبل لقاء أستراليا، موضحا أن الإصابة في الظروف الطبيعية كانت تحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة أيام للتعافي.



وأكد إبراهيم حسن أن المدير الفني حسام حسن يستعد لكل مباراة بأقصى درجات الجدية، قائلا إنه يدرس المنافسين بشكل دقيق، ويمنح اللاعبين كل المعلومات المتعلقة بنقاط القوة والضعف، الأمر الذي ينعكس على أداء المنتخب داخل الملعب.



وأوضح أن حسام حسن نجح أيضا في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، خاصة بعد أن راود بعضهم القلق بشأن إمكانية مغادرة البطولة مبكرا، مضيفا: "قلنا لهم طلعوا الفكرة دي من دماغكم... إحنا مكملين هنا".



وأشار مدير المنتخب إلى أن الرسالة الدائمة للاعبين هي اغتنام فرصة المشاركة في كأس العالم، قائلا: "بنقول لهم العبوا واكتبوا التاريخ، لأن محدش عارف هيلعب كأس عالم تاني ولا لأ".



كما أشاد بالمستوى الذي قدمه هيثم حسن، مؤكدا أنه كان جاهزًا للمشاركة، وأن الدفع به يتم وفقا لاحتياجات كل مباراة ورؤية الجهاز الفني.