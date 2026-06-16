تصريح ناري لمدرب النمسا بخصوص مواجهة "النشامى"

الوكيل الإخباري- يخشى المنتخب النمساوي، أن يصبح أحدث المنتخبات الأوروبية التي تتعثر أمام منتخبات آسيا في كأس العالم 2026، وفقا للمدرب رالف رانغنيك.

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وقال رانغنيك، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، قبيل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره النمساوي، إنّه يتعامل بحذر مع احتمال أن يصبح منتخب بلاده أحدث المنتخبات الأوروبية التي تتعثر أمام منتخبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كأس العالم، إذا لم يقدم لاعبوه أفضل مستوياتهم أمام الأردن.



وأضاف "لقد شهدنا العديد من المفاجآت خلال هذه النسخة من كأس العالم."

وتابع: "إذا نظرت إلى المباريات ونتائجها، فستجد أننا شهدنا 12 تعادلا مقابل 6 انتصارات فقط، ولم يتمكن أي منتخب من أميركا الجنوبية من تحقيق الفوز."