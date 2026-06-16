تصريح ناري لمدرب النمسا بخصوص مواجهة "النشامى"

وقال رانغنيك، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، قبيل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره النمساوي، إنّه يتعامل بحذر مع احتمال أن يصبح منتخب بلاده أحدث المنتخبات الأوروبية التي تتعثر أمام منتخبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كأس العالم، إذا لم يقدم لاعبوه أفضل مستوياتهم أمام الأردن.
وأضاف "لقد شهدنا العديد من المفاجآت خلال هذه النسخة من كأس العالم."
وتابع: "إذا نظرت إلى المباريات ونتائجها، فستجد أننا شهدنا 12 تعادلا مقابل 6 انتصارات فقط، ولم يتمكن أي منتخب من أميركا الجنوبية من تحقيق الفوز."
كما تابع: "لن تكون هذه المباراة سهلة أو محسومة. سنواجه منافسا مزعجاً وصعبا. الخصم سيحاول استدراجنا إلى الأمام، وامتصاص الضغط، ثم استغلال المساحات المفتوحة لتنفيذ هجماته المرتدة."
وأشار إلى أن "هذا هو الأسلوب الذي نتوقع أن يلعب به أمامنا غداً."
-
أخبار متعلقة
-
تنويه حول مباراة منتخب النشامى مع النمسا
-
مونديال 2026: البرتغال تبدأ محاولة جديدة للقب
-
لاعب إيراني يشتكي من "ظروف غير عادلة" في كأس العالم 2026
-
حارس الرأس الأخضر يحصد مليون متابع بعد تألقه أمام إسبانيا
-
سلامي: النشامى جاهزون لتحدي النمسا في افتتاح مشوار المونديال
-
أرقام لا تُصدق.. لاعب شاب يتجاوز قيمة منتخب بأكمله
-
4 لاعبين يتقاسمون صدارة هدافي مونديال 2026
-
في لقاء مثير .. إيران تحصد نقطة مهمة من أمام نيوزيلندا على الأراضي الأمريكية