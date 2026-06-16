الثلاثاء 2026-06-16 01:15 م

تصريح ناري لمدرب النمسا بخصوص مواجهة "النشامى"

تصريح ناري لمدرب النمسا بخصوص مواجهة "النشامى"
تصريح ناري لمدرب النمسا بخصوص مواجهة "النشامى"
 
الثلاثاء، 16-06-2026 11:36 ص

الوكيل الإخباري-   يخشى المنتخب النمساوي، أن يصبح أحدث المنتخبات الأوروبية التي تتعثر أمام منتخبات آسيا في كأس العالم 2026، وفقا للمدرب رالف رانغنيك.

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وقال رانغنيك، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، قبيل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره النمساوي، إنّه يتعامل بحذر مع احتمال أن يصبح منتخب بلاده أحدث المنتخبات الأوروبية التي تتعثر أمام منتخبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كأس العالم، إذا لم يقدم لاعبوه أفضل مستوياتهم أمام الأردن.


وأضاف "لقد شهدنا العديد من المفاجآت خلال هذه النسخة من كأس العالم."
وتابع: "إذا نظرت إلى المباريات ونتائجها، فستجد أننا شهدنا 12 تعادلا مقابل 6 انتصارات فقط، ولم يتمكن أي منتخب من أميركا الجنوبية من تحقيق الفوز."


كما تابع: "لن تكون هذه المباراة سهلة أو محسومة. سنواجه منافسا مزعجاً وصعبا. الخصم سيحاول استدراجنا إلى الأمام، وامتصاص الضغط، ثم استغلال المساحات المفتوحة لتنفيذ هجماته المرتدة."
وأشار إلى أن "هذا هو الأسلوب الذي نتوقع أن يلعب به أمامنا غداً."

 
 


gnews

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