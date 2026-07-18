تعرف على أكثر 10 قضايا أثارت الجدل في مونديال 2026

الوكيل الإخباري- لم يكن الجدل ضيفا جديدا على كأس العالم 2026، لكنه اتخذ هذه المرة أبعادا أكبر مع تصاعد الانتقادات حول قرارات تحكيمية وتنظيمية أثارت أسئلة بشأن طريقة إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للبطولة.



وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" (The Athletic)، فإن بعض الاعتراضات التي رافقت البطولة جاءت نتيجة الغضب الطبيعي بعد الخسارة، بينما ارتبط بعضها الآخر بمخاوف حقيقية حول معايير الشفافية والحوكمة داخل الفيفا، خصوصا مع القرارات التي بدت للبعض وكأنها تصب في مصلحة النجوم الكبار أو المنتخبات الأكثر جماهيرية.



أما الملفات الجدلية، التي طبعت المونديال فتراوحت بين القرارات الانضباطية، ونظام القرعة، واستخدام تقنية الفيديو، وحتى التدخلات السياسية المحتملة، وفي التقرير التالي نستعرض 10 حالات مثيرة تركت بصمتها.



1- إعفاء كريستيانو رونالدو من الإيقاف



شكلت أهلية المهاجم وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في المونديال أولى الصدمات الإدارية، بعد تفاديه عقوبة الإيقاف المترتبة على طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في المباراة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة ضد جمهورية أيرلندا، والتي أقيمت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إثر ضربه المدافع الأيرلندي دارا أوشي بالمرفق.



ووفقا للنصوص اللائحية الصارمة الواردة في الفصل الثاني (المادة 14، البند الأول) من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، فإن عقوبات السلوك المشين والاعتداء المباشر بما يشمل الضرب بالمرفق، تستوجب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات على الأقل أو لفترة زمنية مناسبة تقدرها اللجنة.



وبناء على ذلك، أصدرت لجنة الانضباط قرارا بتغليظ العقوبة المبدئية إلى ثلاث مباريات، مما كان يعني حرمان البرتغال من نجمها في ختام التصفيات وفي أول مباراتين من دور المجموعات بالمونديال. غير أن اللجنة فاجأت الأوساط الرياضية بقرار تعليق تنفيذ العقوبة ووضع اللاعب تحت "فترة اختبار مشروطة لمدة عام واحد"، بحيث يتفادى الغياب شريطة عدم ارتكاب مخالفة مماثلة.



واستندت الفيفا في هذا المخرج القانوني المثير للجدل إلى المادة 27 من قانون الانضباط، وهي مادة فضفاضة الصياغة تمنح الاتحاد الدولي سلطة تقديرية مطلقة لتعليق العقوبات عندما يرى ذلك مناسبا.



وبررت اللجنة قرارها بنقاء السجل الانضباطي للاعب طوال مسيرته الدولية الطويلة الممتدة لـ 226 مباراة، وهو مسوغ غير مسبوق ولا يتم الالتفات إليه في اللوائح القياسية لحالات الطرد.



وربطت قراءات صحفية بين هذا الإعفاء وبين كواليس سياسية واقتصادية؛ وحضور رونالدو حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.



وأثبتت الأرقام اللاحقة الصادرة عن موقع TicketData.com حجم العوائد التسويقية المباشرة للفيفا؛ إذ حل منتخب البرتغال في المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الطلب على التذاكر، وبلغ متوسط سعر التذكرة الأدنى المتاحة لمبارياته 1932 دولارا، ولم يتفوق عليه في العوائد سوى منتخبي المكسيك والبرازيل.



ويعيد هذا التجاوز إلى الأذهان الآليات التي اعتمدها إنفانتينو سابقا لإقحام الأرجنتيني ليونيل ميسي في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية لدعم تسويق البطولة المتعثر.



2- جائزة الفيفا للسلام .. تكريم أم قرار سياسي ؟



أعلنت الفيفا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني استحداث جائزة جديدة تحمل اسم "جائزة الفيفا للسلام – كرة القدم توحد العالم"، وقال رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو إنها ستكرم الأشخاص الذين يعملون من أجل إنهاء النزاعات وتعزيز السلام.



لكن طريقة الإعلان عن الجائزة أثارت علامات استفهام داخل أروقة الفيفا نفسها، إذ كشفت مصادر لصحيفة "ذا أتلتيك" أن أعضاء مجلس الفيفا لم تتم استشارتهم بشأن إنشاء الجائزة، وأن بعضهم علم بها من خلال البيان الصحفي فقط.



وجاء الإعلان في اليوم ذاته الذي شارك فيه إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في "منتدى الأعمال الأمريكي" بمدينة ميامي، ما عزز التكهنات بأن الجائزة صممت خصيصا لتكريم ترامب، الذي كان يسعى للحصول على جائزة نوبل للسلام.



وخلال قرعة كأس العالم في واشنطن، حصل ترامب بالفعل على النسخة الأولى من الجائزة، في مراسم شهدت أيضا مشاركة فرقة Village People بأغنية "Y.M.C.A" الشهيرة المرتبطة بتجمعاته السياسية.



3- قرعة مصممة لحماية الكبار



اعتمدت الفيفا للمرة الأولى نظام توزيع يشبه البطولات الكبرى في رياضة التنس، بهدف منع مواجهة المصنفين الأول والثاني عالميا قبل النهائي.



وبموجب النظام الجديد، وُضعت إسبانيا والأرجنتين في جانبين مختلفين من الجدول، وكذلك فرنسا وإنجلترا، ما ضمن عدم التقائهم إلا في مراحل متقدمة.



وبررت الفيفا القرار بأنه يهدف إلى "ضمان التوازن التنافسي"، لكن منتقدين رأوا أن النظام يخدم المنتخبات الكبرى ويمنحها طريقا أسهل نحو الأدوار النهائية.



والنتيجة كانت تاريخية؛ إذ وصلت المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف الفيفا إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ بدء التصنيف عام 1992.



لكن الفارق في صعوبة المسارات كان واضحا؛ فالأرجنتين لم تواجه منتخبا أعلى من المركز الـ19 عالميا حتى نصف النهائي، بينما واجهت النرويج منتخبات قوية مثل فرنسا والسنغال والبرازيل وإنجلترا.



4- فترات الاستراحة لترطيب اللاعبين



شهد مونديال 2026 تطبيق فترات استراحة إلزامية لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق في كل شوط، في خطوة قالت الفيفا إنها تهدف إلى حماية اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة.



لكن القرار أثار اعتراضات، خصوصا بعدما طبقت الفترات حتى في الملاعب المكيفة، ما فتح الباب أمام استفادة القنوات الناقلة من فواصل إعلانية إضافية.



ورغم تأكيد إنفانتينو أن الفيفا لا تحقق مكاسب مالية مباشرة من هذه التوقفات، فإنها منحت قيمة تجارية أكبر للرعاة وحقوق البث.



كما رأى عدد من المدربين أن الخطوة تغير هوية اللعبة، إذ قال مارسيلو بيلسا إن تحويل المباراة إلى أربعة أجزاء "لا يضيف شيئا ويأخذ الكثير"، بينما اعتبر توماس توخيل أنها تؤثر في طبيعة كرة القدم.



5- الأرجنتين وتقنية الفيديو.. جدل لا ينتهي



في هذه البطولة الحالية، برزت ثلاث لقطات جدلية كبرى. عقب فوز الأرجنتين في دور المجموعات على الجزائر، تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى رسمية للفيفا بشأن القرارات التحكيمية.



وتركزت المخاوف حول تدخل ميسي في الدقيقة 30، حيث دهس بأسفل حذائه ربلة ساق قائد الجزائر عيسى ماندي. وقع الحادث والنتيجة تشير لتقدم الأرجنتين 1-0، قبل أن يمضي ميسي ليسجل "هاتريك" في الفوز 3-0. كما اعترضت الجزائر على لقطتين أخريين شهدتا تدخلات عنيفة على لاعبيهم مرت دون عقاب.



وعندما واجهت الأرجنتين مصر في دور الـ 16، انفجرت نظريات المؤامرة. فقد استشاط المنتخب المصري غضبا من قرارات الحكم فرنسوا ليتكسير عقب الخروج إثر هزيمة دراماتيكية بنتيجة 3-2، وخرج المهاجم المتميز مصطفى زيكو ليعلن أن "الكأس موجهة للأرجنتين".



وادعى المدير الفني حسام حسن أن فريقه حُرم من هدف ثانٍ صحيح عندما كانت النتيجة 1-0، عقب مراجعة تقنية الفيديو (VAR) بداعي وجود خطأ، وأن مصر كانت تستحق ضربة جزاء قبل أن يسجل إنزو فيرنانديز الهدف الثالث للأرجنتين.



وقال حسن في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "يبدو أن الضغوطات التي مارسها الجانب الأرجنتيني على الحكم هي التي أدت إلى هذه النتيجة. الحياة غير عادلة، والعالم غير عادل. حسنًا، ولكن لماذا لا توجد عدالة في الرياضة؟ أنا غير مقتنع بهذه النتيجة وبالطريقة التي سارت بها الأمور في هذه المباراة".



وأضاف حسن في تصريحات لشبكة (beIN Sports): "ربما أرادوا الإبقاء على أبطال العالم في المنافسة؟ ربما أرادوا بقاء (ليونيل) ميسي في السباق؟ في كرة القدم، هناك أحيانًا عوامل خارجية تتجاوز الجوانب الفنية. لقد حظي أبطال العالم بالدعم على كافة المستويات".



وصرح مسجل الهدف المصري مصطفى زيكو لشبكة (TSN) الكندية بعد المباراة عبر مترجم: "لم يكن الحكم عادلا. لم يكن منصفا على الإطلاق، وكان ذلك واضحا جدا. لقد أضاع كل مجهوداتنا بقراراته. كنا متقدمين 2-0 ولا يمكننا فعل شيء، الأمر كله بيد الله. نحن نعتذر بشدة (للشعب المصري). أنا آسف حقا. أردنا إسعادكم جميعًا، لكن الأمر لم يكن مكتوبا. السبب هو الحكم؛ الكأس موجهة ومسيرة نحو الأرجنتين".

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