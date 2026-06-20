تعرّف على أول منتخبين ودعا كأس العالم 2026

وأصبح منتخب هايتي أول المودعين عقب هزيمته أمام نظيره البرازيلي بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، على أرض ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.
وتعرض منتخب هايتي للهزيمة الثانية على التوالي بعد الأولى أمام نظيره الإسكتلندي بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية للمونديال، وبالتالي يpتل المركز الرابع الأخير من دون نقاط وودع البطولة حسب معايير كسر التعادل إذا تساوى منتخبان أو أكثر بعدد النقاط في المجموعة نفسها بعد ختام دور المجموعات، التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
بينما تصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المغرب، ومن ثم إسكتلندا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.
وأصبح منتخب تركيا ثاني المودعين مبكرا لمونديال 2026، خلف منتخب هايتي، بعد هزيمته أمام منتخب باراغواي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت أيضا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.
وكان المنتخب التركي قد استهل مشواره في البطولة بالهزيمة أمام نظيره الأسترالي بهدفين من دون رد.
وسيواجه منتخب تركيا في مباراة تحصيل حاصل ضمن الجولة الثالثة للبطولة نظيره الأمريكي الذي حسم تأهله مبكرا إلى دور الـ32 من المونديال بعد تحقيقه فوزين متتاليين.
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