الثلاثاء 2026-07-21 03:00 م

تعرف على أول منتخب عربي يضمن المشاركة في كأس العالم 2030

تعرف على أول منتخب عربي يضمن المشاركة في كأس العالم 2030
تعرف على أول منتخب عربي يضمن المشاركة في كأس العالم 2030
 
الثلاثاء، 21-07-2026 01:24 م
الوكيل الإخباري-   ضمنت منتخبات المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، والأرجنتين، والأوروغواي، وباراغواي التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، بصفتها الدول الست المشاركة في استضافة البطولة، وفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".اضافة اعلان


وتتولى المغرب وإسبانيا والبرتغال الاستضافة الرئيسية لمنافسات كأس العالم 2030، فيما تستضيف الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي مباريات احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق النسخة الأولى من البطولة.

وأوضح "فيفا" أن الدول الست ستتأهل تلقائيًا إلى النهائيات، لتصبح أول المنتخبات التي تضمن المشاركة في نسخة 2030، قبل انطلاق التصفيات القارية المؤهلة لبقية المنتخبات.

وتحمل نسخة 2030 طابعًا استثنائيًا، إذ تُقام في ثلاث قارات، هي إفريقيا، وأوروبا، وأميركا الجنوبية، مع إقامة المباريات الرئيسية في المغرب وإسبانيا والبرتغال، إلى جانب مباراة في كل من الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي ضمن احتفالات الذكرى المئوية لكأس العالم.

وتعود البطولة رمزيًا إلى الأوروغواي، التي استضافت النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930، فيما تشارك الأرجنتين وباراغواي في استضافة فعاليات الذكرى المئوية للبطولة.
 
 


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