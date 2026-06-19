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تعرف على الحكم الذي سيدير مباراة الأردن والجزائر في المونديال

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم
 
الجمعة، 19-06-2026 05:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة الأردن والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، المقررة الثلاثاء 23 حزيران على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو.اضافة اعلان


ويقود المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه مواطناه توماز كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما سيكون الجامايكي أوشاين نيشن حكماً رابعاً، ويتولى كاليب ويلز من ترينيداد وتوباغو مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.
 
 


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