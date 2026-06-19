تعرف على الحكم الذي سيدير مباراة الأردن والجزائر في المونديال

ويقود المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه مواطناه توماز كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما سيكون الجامايكي أوشاين نيشن حكماً رابعاً، ويتولى كاليب ويلز من ترينيداد وتوباغو مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.
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