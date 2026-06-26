تعرف على حظوظ المنتخب العراقي للتأهل إلى الدور القادم

09:25 م

الوكيل الإخباري- تستمر اليوم الجمعة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي انطلقت يوم الأربعاء، وسيظل التنافس على التأهل إلى دور الـ32 محتدماً حتى اللحظات الأخيرة. اضافة اعلان





وينطبق هذا بشكل خاص على الفرق التي لا تزال تناضل من أجل إنهاء دور المجموعات ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، حيث لا يزال كل شيء مفتوحاً، وينطبق هذا حتى على العراق والسنغال، رغم هزيمتيهما في الجولة الافتتاحية أمام فرنسا والنرويج.



وباستثناء الفرق الخمسة التي ودّعت البطولة بالفعل (هايتي، تونس، تركيا، الأردن، وبنما)، فإن المنافسة على التأهل إلى دور الـ32 محتدمة قبل انطلاق الجولة الثالثة من كأس العالم 2026. فمن بين 48 فريقاً مشاركاً، يتأهل 32 فريقاً إلى الأدوار الإقصائية، حيث ستتنافس أفضل ثمانية فرق من أصحاب المركز الثالث في الجولة التالية، وبينما يبقى الغموض يكتنف مصير الفرق المتأهلة، تكثر التوقعات حول فرصها في التأهل.



ونشر موقع "فوتبول ميتس داتا" المتخصص في الإحصاءات، توقعاته، اليوم الأربعاء، قبل انطلاق مباريات دور المجموعات الـ24 الأخيرة. وأشير الموقع إلى أن احتمالية تأهل صاحب المركز الثالث في المجموعة التاسعة (مجموعة العراق) تبلغ 72%، وبما أن فرنسا والنرويج ضمنتا المركزين الأول والثاني، يعني هذا أن العراق أو السنغال لديهما فرصة جيدة لبلوغ دور الـ32، في أمر قد يبدو هذا مُفاجئاً بعد الهزيمتين الافتتاحيتين لكلٍّ من "أسود تيرانغا" و"أسود الرافدين".



وتُشير المحاكاة إلى أن المباراة بين المنتخبين لن تنتهي بالتعادل، وبالتالي سيحصل الفائز على ثلاث نقاط وفرصة حقيقية للتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث. أما "أوبتا"، وهي شركة أخرى متخصصة في الإحصاءات، فقد حسّنت هذه التوقعات، مُعطيةً السنغال فرصة تأهل بنسبة 69.54%.



ويتوقع حاسوب أوبتا العملاق فوز زملاء ساديو ماني على العراق، ما يُمكّن السنغال من قطع شوط كبير نحو دور الـ32. ورغم غرابة الأمر بعد هزيمتين أمام فرنسا (1-3) والنرويج (2-3)، قد تتأهل السنغال بالتالي إلى المرحلة التالية من البطولة، في الوقت الذي لا بديل للعراق عن الفوز من أجل المنافسة أيضاً على خطف بطاقة العبور بوصفه أفضل ثالث.



ونظرياً، لا يُتوقع أي مفاجآت غير سارة من المجموعة الثالثة، حيث يتمتع المغرب والبرازيل واسكتلندا بوضع جيد للتأهل (84%). وبعد أن ضمنت الولايات المتحدة والأرجنتين صدارة المجموعتين الرابعة والعاشرة، ستُحدد مباراتا باراغواي وأستراليا، والجزائر والنمسا، الترتيب النهائي، ولكن حتى في هاتين المجموعتين، يبدو أن صاحب المركز الثالث فيهما مُرشحٌ للتأهل (بنسبة 82.2% و79.7% على التوالي).







