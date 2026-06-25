الخميس 2026-06-25 01:22 ص

تعرف على طريقة تحديد أفضل أصحاب للمركز الثالث في دور المجموعات من كأس العالم 2026

تعرف على طريقة تحديد أفضل أصحاب للمركز الثالث في دور المجموعات من كأس العالم 2026
تعرف على طريقة تحديد أفضل أصحاب للمركز الثالث في دور المجموعات من كأس العالم 2026
 
الخميس، 25-06-2026 12:54 ص
الوكيل الإخباري-   نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" آلية اختيار أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في كأس العالم 2026.اضافة اعلان


ويتم تحديد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12 بكأس العالم 2026 وفق سلسلة من المعايير المعتمدة لكسر التعادل وترتيب المنتخبات، وذلك بالاعتماد على أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات دور المجموعات، ثم أفضل فارق أهداف في جميع مباريات دور المجموعات، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة، إضافة إلى أفضل سجل انضباطي (اللعب النظيف) استناداً إلى البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية، وأخيراً أعلى مركز في تصنيف فيفا/كوكاكولا العالمي في أحدث نسخة منشورة من التصنيف.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البيت الأبيض يطلب 87.6 مليار دولار لتمويل عمليات عسكرية وتعزيز الجاهزية

عربي ودولي البيت الأبيض يطلب 87.6 مليار دولار لتمويل عمليات عسكرية وتعزيز الجاهزية

تعرف على طريقة تحديد أفضل أصحاب للمركز الثالث في دور المجموعات من كأس العالم 2026

كأس العالم تعرف على طريقة تحديد أفضل أصحاب للمركز الثالث في دور المجموعات من كأس العالم 2026

نصيب يواصل التألق ويقتحم قائمة الأفضل عالمياً في مونديال 2026

أخبار محلية نصيب يواصل التألق ويقتحم قائمة الأفضل عالمياً في مونديال 2026

الأردن يرسل موادا طبية ولوجستية إلى الضفة الغربية

أخبار محلية الأردن يرسل موادا طبية ولوجستية إلى الضفة الغربية

قطر تودّع من الدور الأول بخسارتها أمام البوسنة والهرسك 1-3

كأس العالم قطر تودّع من الدور الأول بخسارتها أمام البوسنة والهرسك 1-3

بقيادة بونو وحكيمي .. المغرب يعلن تشكيلته الرسمية أمام هايتي

كأس العالم بقيادة بونو وحكيمي .. المغرب يعلن تشكيلته الرسمية أمام هايتي

طوقان: احتياطات اليورانيوم في الأردن تكفي لعقود طويلة

أخبار محلية طوقان: احتياطات اليورانيوم في الأردن تكفي لعقود طويلة

ق

أخبار محلية وفاة طفل غرقا في أحد الشاليهات بمحافظة جرش



 
 






الأكثر مشاهدة

 