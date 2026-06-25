تعرف على طريقة تحديد أفضل أصحاب للمركز الثالث في دور المجموعات من كأس العالم 2026

12:54 ص

الوكيل الإخباري- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" آلية اختيار أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في كأس العالم 2026. اضافة اعلان





ويتم تحديد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12 بكأس العالم 2026 وفق سلسلة من المعايير المعتمدة لكسر التعادل وترتيب المنتخبات، وذلك بالاعتماد على أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات دور المجموعات، ثم أفضل فارق أهداف في جميع مباريات دور المجموعات، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة، إضافة إلى أفضل سجل انضباطي (اللعب النظيف) استناداً إلى البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية، وأخيراً أعلى مركز في تصنيف فيفا/كوكاكولا العالمي في أحدث نسخة منشورة من التصنيف.





