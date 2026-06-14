تعليق صادم من أنشيلوتي بعد تعادل البرازيل مع المغرب

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الوكيل الإخباري- لم يُخفِ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عدم رضاه عن أداء لاعبي فريقه بعد التعادل أمام المنتخب المغربي خلال مباراة الفريقين في كأس العالم. اضافة اعلان





ونشرت "UOL" البرازيلية و"آس" الإسبانية تصريحات أنشيلوتي عقب المباراة وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة.



وقال أنشيلوتي عن أداء البرازيل: "أعتقد أننا لم نبدأ المباراة بشكل جيد، وكان الفريق قلقاً إلى حد ما، فقدنا العديد من الكرات، ولم يكن الشوط الأول جيداً، وتحسن أداؤنا في الشوط الثاني. المباراة كانت صعبة لأن المغرب فريق جيد".



وأكد أنشيلوتي أن التعادل ليس بمثابة نتيجة سيئة بالنظر إلى قوة المغرب: "كل شيء وارد، فالمغرب خصم قوي، والآن حان الوقت للتركيز على المباراة القادمة (أمام هايتي)".



وأشار: "كانت المباراة صعبة، خاصة في الشوط الأول، كنا قلقين وفقدنا الاستحواذ، وكان هناك خلل في التوازن على أرض الملعب، والشوط الثاني كان أفضل بكثير".



وشدد مدرب البرازيل: "سيتحسن الفريق في المباراة القادمة، واجهنا مشاكل في الشوط الأول بفقدان العديد من الكرات، وعلينا تحسين هذا الجانب، ولا يجب أن نفقد ثقتنا بأنفسنا".



وأصر: "في أول مباراة في كأس العالم كل شيء وارد، لن يكون الفريق مثالياً في المباراة الأولى، لقب كأس العالم لا يُحرز في اليوم الأول، والنتيجة ليست سيئة، لكننا سنقاتل في المباراة القادمة".



وأتم أنشيلوتي: "لست راضياً عن النتيجة، وعلينا العمل على التحسن، لكن هذا أمر طبيعي. لعب المغرب جيداً وكان منظماً جداً في المباراة، وكانت المواجهة صعبة جداً".



وجاء الظهور الأول للمنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026 مخيباً لآمال جماهيره، حيث اكتفى بتعادل إيجابي بهدف لمثله، ولم يتمكن سوى من الحصول على نقطة واحدة أمام المغرب، الذي سيطر على مجريات المباراة، وخاصة في الشوط الأول.





