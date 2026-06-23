تعليق مباراة فرنسا والعراق بسبب عاصفة رعدية في فيلادلفيا

وقالت مسؤولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن المباراة، التي تُقام في فيلادلفيا وانطلقت عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، ستتأخر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بما في ذلك استراحة ما بين الشوطين المقررة (15 دقيقة).
وكانت فرنسا متقدمة 1-0 مع نهاية الشوط الأول، بفضل هدف قائدها ونجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي في الدقيقة 14.
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