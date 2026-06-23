تعليق مباراة فرنسا والعراق بسبب عاصفة رعدية في فيلادلفيا

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الوكيل الإخباري- عُلّقت مباراة فرنسا والعراق في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة ضمن مونديال أميركا الشمالية، عند نهاية الشوط الأول يوم الاثنين، بسبب تحذير من أحوال جوية قاسية، حيث طُلب من الجماهير الاحتماء مع اقتراب عاصفة رعدية. اضافة اعلان





وقالت مسؤولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن المباراة، التي تُقام في فيلادلفيا وانطلقت عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، ستتأخر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بما في ذلك استراحة ما بين الشوطين المقررة (15 دقيقة).



وكانت فرنسا متقدمة 1-0 مع نهاية الشوط الأول، بفضل هدف قائدها ونجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي في الدقيقة 14.





