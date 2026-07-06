تعليق ناري على تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي

الوكيل الإخباري- اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا)، الاثنين، أن الاتحاد الدولي (الفيفا) "تجاوز الخط الأحمر" بقراره المثير للجدل تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون لمباراة واحدة لمدّة عام.

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وجاء قرار الفيفا الذي اتُخذ عقب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليتيح لبالوغون المشاركة مع المنتخب الأميركي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي، المقرّرة في وقت لاحق من الاثنين.

وقال الويفا في بيان: "قرار أمس القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، الناتجة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوغون، ووضعها تحت فترة اختبار لمدة عام، تجاوز الخط الأحمر".