تعيين الحكم المفضل لليونيل ميسي لإدارة مواجهة إنجلترا والأرجنتين

وأوضح فيفا، أن الحكم السلفادوري إيفان بارتون سيدير مباراة فرنسا وإسبانيا.
وتندرج مباراة نصف النهائي المقررة الأربعاء في أتلانتا ضمن سلسلة المواجهات النارية السابقة بين إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم، نظرا لما تزخر به من مواجهات فردية وجماعية مثيرة، إذ يملك قائد الأرجنتين ليونيل ميسي أكثر من 200 مباراة دولية، لكنه سيواجه إنجلترا للمرة الأولى في مسيرته الحافلة، وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.
وكانت هناك مواجهة ضائعة في بداية مشواره الطويل عام 2005، بسبب إيقافه عقب بطاقة حمراء تلقاها في مباراته الدولية الأولى.
ولإيقاف ميسي، يتعين على الإنجليز تقديم عمل جماعي متحرك، إذ يميل صانع الألعاب قصير القامة وصاحب الموهبة الهائلة إلى تغيير مراكزه باستمرار خلال المباراة، تارة في العمق وتارة على الجهة اليمنى.
ويبدأ الدور نصف النهائي من كأس العالم الثلاثاء، بمواجهة تجمع بين الهجوم الفرنسي المرعب ومنتخب إسبانيا صاحب المهارات الفنية العالية.
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