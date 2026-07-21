الثلاثاء 2026-07-21 08:00 م

تفاصيل راتب زيدان المنتظر مع منتخب فرنسا.. ولماذا اعتذر للجزائر؟

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 07:48 م

الوكيل الإخباري-  يقترب زين الدين زيدان من العودة إلى عالم التدريب من بوابة منتخب فرنسا، ليخلف ديدييه ديشامب بعد نهاية حقبة استمرت 14 عاما مع "الديوك".

وكشفت تقارير فرنسية تفاصيل العقد المنتظر لـ"زيزو"، حيث يتوقع أن يحصل على راتب أساسي يبلغ نحو 300 ألف يورو شهريا، مع إمكانية ارتفاعه إلى حوالي 450 ألف يورو شهريا مع المكافآت والحوافز المرتبطة بالنتائج. 

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ويظهر ذلك فارقا كبيرا مقارنة بعقد مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يبلغ راتبه نحو 165 ألف يورو شهريا.


لكن الجانب المالي لم يكن السبب وراء رفض زيدان سابقا تدريب "محاربي الصحراء" بعد رحيل جمال بلماضي، حيث تشير التقارير إلى أن الاتحاد الجزائري حاول استمالة النجم الفرنسي من خلال لقاء مع وكيل أعماله التاريخي آلان ميغلياتشيو في باريس.


ورغم أن الفكرة لاقت ترحيبا من بعض أفراد عائلته، فإن زيدان اختار الاعتذار عن العرض، في قرار أصبح مفهوما أكثر اليوم، فقد كان ينتظر فرصة قيادة منتخب فرنسا، وهو المنصب الذي حلم به منذ اعتزاله التدريب.


وبعد سنوات من الانتظار، يبدو أن حلم "زيزو" في قيادة المنتخب الذي توج معه لاعبا بكأس العالم 1998 أصبح قريبا من أن يتحول إلى حقيقة. 


ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإنه سيتم الإعلان عن تولي زين الدين زيدان القيادة الفنية لمنتخب "الديوك" خلال الأسبوع الجاري.


ومن المقرر أن تكون أولى مباريات زيدان مع منتخب فرنسا خلال التوقف الدولي المقبل في شهر سبتمبر.

 
 


gnews

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