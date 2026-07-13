تقرير جديد يحسم الجدل حول هدف إنجلترا أمام النرويج

08:20 م

الوكيل الإخباري- أظهرت لقطات جديدة من كاميرا "سبايدر كام" خلال مباراة النرويج وإنجلترا أن الهدف المثير للجدل الذي سجله جود بيلينغهام في شباك منتخب النرويج كان صحيحاً، ويجب احتسابه، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. اضافة اعلان





واعترض لاعبو المنتخب النرويجي على أن الكرة التي ركلها حارس المرمى أورجان نيلاند ارتطمت بأحد الكابلات الهوائية التي تحمل كاميرا "سبايدر كام" فوق الملعب قبل أن تسقط مباشرة أمام اللاعب تيودور أندرسون، الذي مررها إلى أنتوني غوردون، مما مهد الطريق لهدف بيلينغهام.



وراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسجيلات الفيديو من زوايا متعددة، وأظهرت لقطات اطلعت عليها صحيفة "ديلي ميل" أن الكرة اتبعت مساراً طبيعياً أثناء طيرانها.



كما أن الفيديو الملتقط مباشرة من كاميرا "سبايدر كام" لا يُظهر أي اهتزاز في الصورة، مما يؤكد أن الكرة لم تلمس أياً من الكابلات، بحسب الصحيفة.



وذكرت الصحيفة أنه، رغم أن الزاوية توحي بأن الكرة هبطت بسرعة، فإن اللقطات الجانبية التي حصلت عليها تثبت أن الكرة اتبعت قوساً انسيابياً وهبطت بشكل طبيعي، كما راجع المسؤولون صوراً بتقنية التلوين للتأكد من صحة الهدف.



وأظهرت مراجعة بيانات المستشعر الموجود داخل الكرة أنها لُمست ثلاث مرات فقط خلال اللقطة: الأولى عند ركلة المرمى، ثم عندما لمسها أندرسون، والثالثة عند ارتطامها بالأرض.



وأظهرت بيانات أخرى استُخرجت من الكرة أنه لم يطرأ أي تغيير على معدل دورانها، إذ لو ارتطمت الكرة بأحد كابلات الكاميرا لتغير ارتفاعها ومعدل دورانها.



واعتبر لاعبو النرويج أن عدم إيقاف المباراة "أمراً مثيراً للسخرية".



وقال حكم المباراة إنه لم ير الواقعة بنفسه، ولم يتلقَّ أي إشارة تفيد بأن الكرة ارتطمت بالكاميرا.



وشككت الجماهير في اللقطة، خاصة بعد حالات أثارت الجدل في البطولة، كان أبرزها تعليق "فيفا" للعقوبة المفروضة على مهاجم منتخب الولايات المتحدة بعد تدخل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.





