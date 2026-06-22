الإثنين 2026-06-22 02:34 م

تنويه حول عرض مباراة النشامى والجزائر

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
الإثنين، 22-06-2026 01:10 م

الوكيل الإخباري-   تتهيأ محافظات المملكة لمشهد جماهيري وطني واسع، فجر الثلاثاء، دعما للمنتخب الوطني لكرة القدم في مواجهته المرتقبة أمام المنتخب الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.

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وتقام المباراة عند الساعة 6:00 صباحا بتوقيت الأردن، على ستاد سان فرانسيسكو باي اريا في الولايات المتحدة، في مواجهة عربية تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين في سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

 

 وفي العاصمة عمّان، تتواصل الاستعدادات لاستقبال الجماهير في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون، حيث ستفتح البوابات أمام الجمهور قبل ساعتين من موعد المباراة، مع توفير مناطق مشاهدة وتنظيم حركة الدخول والخروج بما ينسجم مع حجم الإقبال المتوقع.


وفي محافظة جرش، تستضيف المدينة الأثرية فاعلية جماهيرية لمتابعة المباراة عبر ثلاث شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والساحة البيضاوية، ضمن أجواء وطنية تهدف إلى جمع الجماهير خلف المنتخب الوطني وإبراز المواقع الأثرية والسياحية الأردنية.


كما ستُنقل المباراة في ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، ومدينة الحسن للشباب "صالة الجمنازيوم" في إربد، ومدينة الأمير فيصل الرياضية في الكرك، إضافة إلى أكثر من 60 مركزا شبابيا موزعة في مختلف أنحاء المملكة، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير لمتابعة اللقاء ومساندة المنتخب الوطني.


وفي البترا، تستعد القرية الثقافية لاستضافة فاعلية جماهيرية لمتابعة مباريات المنتخب الوطني ضمن موقع يتسع لقرابة خمسة آلاف شخص، في إطار جهود تهدف إلى توفير أجواء تفاعلية للجماهير والزوار بالتزامن مع مشاركة النشامى في المونديال.

 

 

 
 


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