تنويه حول مباراة منتخب النشامى مع النمسا

الوكيل الإخباري- قال الاتحاد الأردني لكرة القدم، الثلاثاء، إنّ المنتخب الوطني سيظهر بالزي الأبيض في مباراته أمام نظيره النمساوي، صباح الأربعاء، على ستاد سان فرانسيسكو باي إريا في الولايات المتحدة، فيما سيرتدي المنتخب النمساوي الزي الأحمر والأسود.

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ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة النمسا عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الأردن، يوم الأربعاء 17 حزيران، على ستاد سان فرانسيسكو باي إريا.