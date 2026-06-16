تنويه حول مباراة منتخب النشامى مع النمسا

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة النمسا عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الأردن، يوم الأربعاء 17 حزيران، على ستاد سان فرانسيسكو باي إريا.
وأنهى المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية، الاثنين، على ملعب سان خوزيه بارك، بقيادة المدير الفني جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.
-
أخبار متعلقة
-
مونديال 2026: البرتغال تبدأ محاولة جديدة للقب
-
لاعب إيراني يشتكي من "ظروف غير عادلة" في كأس العالم 2026
-
تصريح ناري لمدرب النمسا بخصوص مواجهة "النشامى"
-
حارس الرأس الأخضر يحصد مليون متابع بعد تألقه أمام إسبانيا
-
سلامي: النشامى جاهزون لتحدي النمسا في افتتاح مشوار المونديال
-
أرقام لا تُصدق.. لاعب شاب يتجاوز قيمة منتخب بأكمله
-
4 لاعبين يتقاسمون صدارة هدافي مونديال 2026
-
في لقاء مثير .. إيران تحصد نقطة مهمة من أمام نيوزيلندا على الأراضي الأمريكية