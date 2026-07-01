توخل: هدفنا تجاوز دور الـ32 والمنافس يستحق كل الاحترام

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الوكيل الإخباري- اعتبر الألماني توماس توخل، مدرب منتخب إنجلترا، أن فريقه مطالب بالتغلب على جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، في دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، لكنه حذر من مواجهة منافس يعتقد أنه تجاوز التوقعات ببلوغه الأدوار الإقصائية. اضافة اعلان





وتسعى إنجلترا إلى إنهاء انتظار دام 60 عامًا لإحراز لقب كبير، لكنها استهلت مشوارها في الولايات المتحدة بطريقة غير مقنعة.



وفاز "الأسود الثلاثة" على كرواتيا بنتيجة 4-2، قبل أن يتعادلوا سلبيًا مع غانا، ثم حققوا فوزًا على بنما بنتيجة 2-0 منحهم صدارة المجموعة الثانية عشرة.



وتعاقد الاتحاد الإنجليزي مع توخل لقيادة المنتخب بهدف إنهاء عقدة المباريات النهائية، بعد خسارة نهائي النسختين الماضيتين من كأس أوروبا.



وأبدى المدرب الألماني، الذي سبق له الإشراف على باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ، وتشيلسي الإنجليزي، ثقته مجددًا بقدرة فريقه على المنافسة وتحقيق النجاح.



وقال في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "أشعر أنه امتياز أن نكون في مثل هذه المواقف. أعتقد أننا يمكننا ببساطة قبول أننا المرشحون للفوز أمام الكونغو".



وأضاف المدرب الألماني (52 عامًا): "نلعب تحت ضغط توقعاتنا لأننا نتوقع من أنفسنا الذهاب أبعد من دور الـ32، هذا هو الواقع، فلماذا لا يتوقع مشجعونا ذلك؟ ولماذا لا يكون الرأي العام على المستوى نفسه؟"



وودّع منتخبان قويان نهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية، بعدما خسرت ألمانيا وهولندا بركلات الترجيح أمام باراغواي والمغرب تواليًا في دور الـ32.



وقال توخل إن تلك الخسارتين، إلى جانب الفوزين الصعبين للبرازيل وكندا في الدور نفسه، تعطي مؤشرًا إلى ما يمكن توقعه أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي قدم مستويات قوية أمام البرتغال وكولومبيا في دور المجموعات.



وأضاف: "نحن نطلب من أنفسنا ما نطلبه دائمًا، لكننا نحترم المنافس ونعرف جودته".



وتابع: "المباريات حتى الآن في دور الـ32 تتحدث عن نفسها. الفوارق ضيقة جدًا. هذا الأمر يجعلني شخصيًا أكثر هدوءًا، وليس أكثر توترًا، لأنه ببساطة واقع الحال".



وأكد توخل أن ريس جيمس وجاريل كوانساه سيغيبان عن مباراة الأربعاء بسبب الإصابة، ما يترك المدرب عرضة للانتقادات لعدم استدعاء خيارات إضافية في مركز الظهير الأيمن.



واعتمدت إنجلترا حتى الآن على تألق هاري كاين وجود بيلينغهام، لكن توخل قال إنه غير قلق بشأن الاعتماد على أبرز لاعبين في تشكيلته.



وأضاف: "سيكون مثاليًا إذا برز لاعبون آخرون، لكن بصراحة لا مشكلة لدي إذا واصل الاثنان ذلك. هذا ما يفعله اللاعبون الكبار في اللحظات الحاسمة".



وقد يكون الحارس جوردان بيكفورد عنصرًا مهمًا آخر إذا ما أرادت إنجلترا التقدم، خاصة مع احتمال اللجوء إلى ركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية.



ويخوض بيكفورد بطولته الكبرى الخامسة حارسًا أول لمنتخب إنجلترا، وهو يتطلع إلى إنهاء انتظار البلاد الطويل منذ كأس العالم 1966 للتتويج.



وقال: "هذا حلم الجميع، وهدف الجميع في الحياة، وهو إحراز كأس العالم".



وأضاف: "أنا فخور جدًا، كمشجع إنجليزي، بارتداء القميص، وفي كل مرة أرتديه أشعر بالشغف. هذا هو حلمنا، لكن هناك مراحل في الطريق، وأولًا وقبل كل شيء لدينا مباراة الكونغو غدًا، ولا ننظر إلى ما هو أبعد منها".





