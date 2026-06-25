جنوب إفريقيا تباغت كوريا الجنوبية وترافق المكسيك إلى الـ 32

06:43 ص

الوكيل الإخباري- بلغ منتخب جنوب إفريقيا دور الـ32 من كأس العالم، بتخطيه كوريا الجنوبية 1-0 الأربعاء على ملعب مونتيري في المكسيك، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. اضافة اعلان





ويدين المنتخب الجنوب إفريقي بفوزه الثمين للاعبه ثابيلو ماسيكو صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.



ورفع منتخب المدرب البلجيكي هوغو بروس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف المكسيك، الفائزة على جمهورية التشيك 3-0، تاركا نظيره الكوري الجنوبي في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما ودعت التشيك المنافسات بحلولها رابعة بنقطة واحدة.



وستتنظر كوريا الجنوبية نتائج المباريات الأخرى في دور المجموعات لمعرفة مصيرها، وما إذا كانت ستبلغ دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.



وبات منتخب المكسيك أول فريق يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس العالم 2026، بعد ثلاثيته في شباك نظيره التشيكي.



وضمنت المكسيك قبل هذه المباراة التأهل لدور الـ32 وصدارة المجموعة الأولى، لكنها استحقت الانتصار الثالث على التوالي بفضل ثلاثية ماتيو تشافيز في الدقيقة 54، وخوليان كينيونيس في الدقيقة 61، وألفارو فيدالغو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وستلعب المكسيك على ملعب مكسيكو سيتي يوم 30 يونيو مع أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث، في المجموعات الثالثة أو الخامسة أو السادسة أو الثامنة أو التاسعة.



أما جنوب إفريقيا فتواجه كندا بدور الـ32 في لوس أنجلوس، بعد 3 أيام.







