حالة من القلق تسود الأرجنتين قبل مواجهة مصر

الوكيل الإخباري- أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعيين الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه لإدارة مباراة الأرجنتين ومصر في ثمن نهائي كأس العالم 2026 موجة واسعة من الجدل في الأرجنتين، حيث أعربت وسائل إعلام ومشجعون عن مخاوفهم من تأثير جنسية الحكم على حياده، في ظل المنافسة الرياضية التي اشتدت بين فرنسا والأرجنتين منذ نهائي مونديال قطر 2022.

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استياء أرجنتيني



وانتشرت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن التعيين، إذ اعتبر بعض المشجعين الأرجنتينيين أن القرار غير عادل، فيما طالب آخرون بإسناد المباراة إلى حكم من جنسية محايدة، تجنبا لأي جدل قد يرافق المواجهة المرتقبة.



كما خصصت وسائل إعلام أرجنتينية مساحة واسعة لتحليل مسيرة لوتيكسييه التحكيمية.



وأشارت شبكة تي واي سي سبورتس (TyC Sports) إلى أن الحكم الفرنسي لم يسبق له إدارة أي مباراة للمنتخب الأرجنتيني، لكنها استحضرت إحدى مبارياته في الدوري الفرنسي عندما أشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو خلال مباراة ليون وموناكو، معتبرة أن سجله الأخير لا يخلو من القرارات المثيرة للجدل.



اختبار حقيقي



من جهتها، رأت صحيفة كلارين (Clarín) أن تعيين لوتيكسييه يعكس ثقة فيفا في أحد أبرز الحكام الأوروبيين رغم صغر سنه، لكنها أكدت أن المباراة ستكون اختبارا حقيقيا لقدرته على التعامل مع الضغط الجماهيري والإعلامي، خاصة في مواجهة تحمل رهانات كبيرة.



أما صحيفة لا ناسيون (La Nación) فأبدت استغرابها من اختيار حكم فرنسي لإدارة مباراة تخص المنتخب الأرجنتيني، ووصفت فرنسا بأنها إحدى أبرز المنافسين الرياضيين للأرجنتين في السنوات الأخيرة.