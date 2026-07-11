حتى لو رفع كأس العالم 2026.. أسباب تبعد ميسي عن الكرة الذهبية

وأوضح ماتيوس أن ميسي (39 عاما)، يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي وليس في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، ولذلك لا ينبغي التصويت له للفوز بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الكرة الذهبية، حتى لو قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم مرة أخرى.
وقال بطل كأس العالم 1990 في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت: "الدوري الذي يلعب فيه ميسي لا يقترب من مستوى البطولات التي يلعب فيها هاري كين وكيليان مبابي وعثمان ديمبلي وإرلينغ هالاند. هؤلاء اللاعبون ينشطون في أقوى الدوريات الأوروبية".
وأضاف ماتيوس: "يجب أن يكون أفضل لاعب في العالم قد قدم مستوى مقنعا طوال العام بأكمله. ميسي قدم مستويات جيدة مع ميامي، لكن الدوري الأمريكي، دعنا نقول، ليس ضمن أفضل 10 أو 15 دوريا في العالم".
وتابع "هالاند وكين أظهرا مستويات مختلفة من الأداء في دوري أبطال أوروبا مقارنة بليونيل ميسي".
وسبق لميسي أن توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات خلال مسيرته الحافلة (رقم قياسي)، من بينها الفوز بالجائزة عقب تتويجه مع الأرجنتين بكأس العالم 2022.
يشار أن منتخب الأرجنتين سيواجه نظيره السويسري في دور الثمانية لكأس العالم 2026 بمدينة كانساس سيتي غدا الأحد.
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