حسام حسن يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة الأرجنتين

وأوضح حسن في مؤتمر صحافي أن المنتخب المصري يحترم "المنتخبات المنافسة ولكن لا نهاب أحدا، في كرة القدم إذا فكرت في المنافس بشكل سلبي لن يكون الأمر جيدا".
وأضاف "لدينا أسلوبنا وأنا أبلغت اللاعبين منذ سنتين ونصف انه يهمنا فرض أسلوبنا في الملعب والعمل بطريقتنا دون التفكير في لون قميص المنتخب المنافس أو اسمه أو لاعبيه المهمين الذين لديه والذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، والدليل في المباراتين الوديتين ضد إسبانيا والبرازيل".
وتابع "لم نفكر فيهما ولا حتى ضد بلجيكا في المونديال سنلعب بأسلوبنا وهدفنا كبير لشعب كبير والوطن العربي وإفريقيا".
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