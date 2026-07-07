حسام حسن يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة الأرجنتين

09:28 ص

الوكيل الإخباري- قال مدرب مصر حسام حسن في أتلانتا إن منتخب بلاده لا يهاب أحد عشية مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم في أميركا الشمالية، موجها رسالة من خلال كرة القدم، القوة الناعمة في العالم بترك "الشعب الفلسطيني يعيش في سلام". اضافة اعلان





وأوضح حسن في مؤتمر صحافي أن المنتخب المصري يحترم "المنتخبات المنافسة ولكن لا نهاب أحدا، في كرة القدم إذا فكرت في المنافس بشكل سلبي لن يكون الأمر جيدا".



وأضاف "لدينا أسلوبنا وأنا أبلغت اللاعبين منذ سنتين ونصف انه يهمنا فرض أسلوبنا في الملعب والعمل بطريقتنا دون التفكير في لون قميص المنتخب المنافس أو اسمه أو لاعبيه المهمين الذين لديه والذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، والدليل في المباراتين الوديتين ضد إسبانيا والبرازيل".



وتابع "لم نفكر فيهما ولا حتى ضد بلجيكا في المونديال سنلعب بأسلوبنا وهدفنا كبير لشعب كبير والوطن العربي وإفريقيا".





