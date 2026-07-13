حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

الوكيل الإخباري- تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إمكانية إعادة مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.



وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 غير أن المزاعم بوجود أخطاء تحكيمية أثارت الجدل خلال اللقاء تسببت في ظهور شائعات إعادتها.

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ولكن حتى الآن لا توجد أي مؤشرات أو قرارات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إعادة المباراة كما لم يصدر أي بيان يؤكد فتح تحقيق قد يقود إلى إعادتها.



ووفقا للوائح الاتحاد الدولي فإن قرارات الحكم المتعلقة بالمباراة تكون نهائية ولا يتم إعادة المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية أو قرارات تقنية الفيديو إلا في حالات استثنائية للغاية.



هذه الحالات تتعلق بوجود خطأ في تطبيق قانون من قوانين اللعبة، وليس مجرد تقدير تحكيمي خاطئ.



وخلال السنوات الماضية رفض "فيفا" العديد من المطالبات بإعادة مباريات شهدت جدلا تحكيميا بعدما أكد تمسكه بمبدأ نهائية القرارات التحكيمية داخل الملعب ما لم يثبت وجود مخالفة صريحة للوائح المنظمة للمباراة.



وبناء على ذلك فإن ما يتم تداوله بشأن إعادة مباراة مصر والأرجنتين لا يستند إلى أي إعلان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 وتبقى نتيجة المباراة معتمدة كما انتهت على أرض الملعب.