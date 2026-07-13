حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 غير أن المزاعم بوجود أخطاء تحكيمية أثارت الجدل خلال اللقاء تسببت في ظهور شائعات إعادتها.
ولكن حتى الآن لا توجد أي مؤشرات أو قرارات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إعادة المباراة كما لم يصدر أي بيان يؤكد فتح تحقيق قد يقود إلى إعادتها.
ووفقا للوائح الاتحاد الدولي فإن قرارات الحكم المتعلقة بالمباراة تكون نهائية ولا يتم إعادة المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية أو قرارات تقنية الفيديو إلا في حالات استثنائية للغاية.
هذه الحالات تتعلق بوجود خطأ في تطبيق قانون من قوانين اللعبة، وليس مجرد تقدير تحكيمي خاطئ.
وبناء على ذلك فإن ما يتم تداوله بشأن إعادة مباراة مصر والأرجنتين لا يستند إلى أي إعلان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 وتبقى نتيجة المباراة معتمدة كما انتهت على أرض الملعب.
ومن ثم فإن الأنباء المتداولة حول إعادة مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 غير صحيحة حتى الآن ولم يصدر أي قرار رسمي من "فيفا" يدعم تلك المزاعم.
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