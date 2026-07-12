حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزال ياسين بونو اللعب دوليًا

11:50 م

الوكيل الإخباري- انتشرت أنباء متناثرة حول اعتزال حارس المرمى المغربي ياسين بونو اللعب دوليًا عقب مشاركته رفقة أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وودع منتخب المغرب منافسات كأس العالم بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة (0-2) في دور الثمانية.



ولم ينجح أسود الأطلس في تكرار الإنجاز الذي حققوه في نهائيات كأس العالم 2022 بالوصول إلى المربع الذهبي، كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى تلك المرحلة.



وتألق ياسين بونو بشكل لافت للأنظار في النسخة الحالية، بعدما تصدى لركلة ترجيح حاسمة في مباراة هولندا، ليقود أسود الأطلس إلى ربع النهائي، بجانب تصديه لركلة جزاء من كيليان مبابي في لقاء فرنسا، فضلًا عن عدة تصديات رائعة.



وأُثيرت عدة أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزال ياسين بونو اللعب دوليًا، وتدخل الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع من أجل إقناع بونو بالتراجع عن قراره باعتزال اللعب دوليًا.



ولكن حقيقة الأمر أن بونو لم يتخذ أي قرار بشأن اعتزاله اللعب دوليًا، ولم يعلن أي خطوة بخصوص مستقبله مع منتخب المغرب.



وحقق بونو نجاحات كبيرة مع المنتخب المغربي، على رأسها بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022، بجانب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2025.



وخاض الحارس صاحب الـ35 عامًا 96 مباراة دولية بقميص منتخب المغرب، وبدأ مسيرته مع أسود الأطلس عام 2013 بعد استدعائه من جانب المدرب الأسبق رشيد الطوسي.



ويتطلع الحارس المغربي القدير إلى مواصلة النجاحات أيضًا مع فريقه الهلال السعودي، بعدما ظهر بصورة رائعة في كأس العالم للأندية 2025.





