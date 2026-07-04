حقيقة عدم قانونية مشاركة هيثم حسن مع مصر وخروج الفراعنة من المونديال

الوكيل الإخباري- أثير جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تحدثت عن عدم قانونية مشاركة هيثم حسن، نجم منتخب مصر، مع الفراعنة في مباراتهم الأخيرة أمام أستراليا، مساء الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وهو ما قد يهدد المنتخب المصري بعقوبات قوية.



وقدم هيثم حسن أداءً جيدًا بعد مشاركته بديلًا في الدقيقة 67 خلال مواجهة أستراليا، واستمر في الملعب لمدة 53 دقيقة، وحصل على تقييم بلغ 7.1.



ونجح منتخب مصر في عبور عقبة نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس.



ويُعد هيثم حسن أحدث الوجوه المنضمة إلى منتخب مصر، بعدما نجح اتحاد الكرة في استكمال إجراءات تغيير جنسيته الرياضية قبل أشهر قليلة من انطلاق المونديال. وخاض لاعب ريال أوفييدو الإسباني عدة مباريات ودية مع المنتخب، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول بقميص الفراعنة أمام أستراليا تحت قيادة حسام حسن.



وزعمت تقارير متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن اسم اللاعب لم يُدرج حتى الآن في قوائم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، وهي القوائم التي تمنحه حق تمثيل منتخبه الجديد.



لكن، وفقًا لما أكدته مصادر، فإن كل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.



وأوضحت المصادر أن الاتحاد الدولي يراجع أوراق جميع اللاعبين المسجلين في قوائم المنتخبات ويتأكد من استيفائهم جميع الشروط قبل السماح لهم بالمشاركة في البطولة، وبالتالي فمن غير المنطقي مشاركة أي لاعب لا يملك الأهلية القانونية.



وكان هيثم حسن قد قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "تحقق الحلم وصنعنا التاريخ مع المنتخب المصري، والوصول إلى هذا الدور يُعد شرفًا كبيرًا لنا جميعًا".



وأضاف: "الجمهور المصري يستحق الفرحة، وأدرك جيدًا أن كل من شارك في هذه النسخة كان يسعى لتشريف بلده. لا يمكن أن ننسى دور الجماهير، فهم الأساس في هذه الفرحة، ودعمونا بقوة".



وبهذا الفوز، تأهل منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أتلانتا.

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