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خبر غير سار لعشاق رونالدو

البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
 
الإثنين، 06-07-2026 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   قال كريستيانو رونالدو إن النسخة الحالية من كأس العالم لكرة القدم ستكون الأخيرة له، وأكد أنه يودع البطولة دون أي ندم، وذلك قبيل مباراة البرتغال في دور 16 أمام إسبانيا المقررة في دالاس الاثنين.

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وأدلى اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة - وهو رقم قياسي - بهذه التصريحات في ختام مؤتمر صحفي أكد خلاله أنه سينهي مسيرته الحافلة بالبطولات وفقا لشروطه الخاصة.


وقال "فلتكن هذه آخر بطولة كأس عالم لي؛ إنها آخر بطولة كأس عالم لي، وآمل ألا تكون مباراة  (الاثنين) هي آخر مباراة لي"، قبل أن يغادر وسط تصفيق حارٍ من الصحفيين.

 
 


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