خبر غير سار لعشاق رونالدو

الوكيل الإخباري- قال كريستيانو رونالدو إن النسخة الحالية من كأس العالم لكرة القدم ستكون الأخيرة له، وأكد أنه يودع البطولة دون أي ندم، وذلك قبيل مباراة البرتغال في دور 16 أمام إسبانيا المقررة في دالاس الاثنين.

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وأدلى اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة - وهو رقم قياسي - بهذه التصريحات في ختام مؤتمر صحفي أكد خلاله أنه سينهي مسيرته الحافلة بالبطولات وفقا لشروطه الخاصة.