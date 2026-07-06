خبر غير سار لعشاق رونالدو

وأدلى اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة - وهو رقم قياسي - بهذه التصريحات في ختام مؤتمر صحفي أكد خلاله أنه سينهي مسيرته الحافلة بالبطولات وفقا لشروطه الخاصة.
وقال "فلتكن هذه آخر بطولة كأس عالم لي؛ إنها آخر بطولة كأس عالم لي، وآمل ألا تكون مباراة (الاثنين) هي آخر مباراة لي"، قبل أن يغادر وسط تصفيق حارٍ من الصحفيين.
-
أخبار متعلقة
-
قرار صادم من نيمار بعد خسارة البرازيل
-
بطاقة حمراء لم توقف الإنجليز .. إنجلترا تحسم قمة المكسيك بثلاثية مثيرة
-
بعد توديع المونديال .. بيان صادر عن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
-
صلاح وميسي .. مواجهة الأحلام تشعل ثمن نهائي مونديال 2026
-
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة
-
رويترز: ترامب اتصل بإنفانتينو لمراجعة طرد اللاعب الأمريكي بالوغون
-
هل تهرّب فينيسيوس من المسؤولية؟ لقطة تُثير الغضب في البرازيل
-
هالاند يقود "الفايكنج" لزلزال كروي ويُنهي حلم البرازيل العالمي