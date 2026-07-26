داني أولمو يهاجم أيالا ويرفض اعتذاره بعد نهائي كأس العالم

الوكيل الإخباري- رفض داني أولمو نجم منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم اعتذار روبرتو أيالا المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بسبب مشادة جماعية بعد مباراة المنتخبين في نهائي مونديال 2026.



وقال أولمو في مقابلة مع صحيفة "دياري دي تيراسا" الإسبانية: "من يدعي الندم، ويبرر لكمة وجهها بسبب رد فعل، ربما لا يشعر بالندم بل كاذب، لأنني لم أقل له شيئا، لذا لست بحاجة لاعتذاره".

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وأضاف اللاعب الإسباني "ما يرسم شخصيتنا ليس الخطأ بل الشجاعة في الاعتراف به".



وتابع "عندما يشاهد أطفالي وعائلتي والجماهير المباراة، أريدهم أن يكونوا فخورين بأدائنا في المباراة والأهم سلوكنا، لأن لاعب كرة القدم يجب أن يكون قدوة للأطفال والشباب".



وختم تصريحاته "إنها مسؤولية كبيرة تقع علينا، وأرى أننا التزمنا بها، وكنا أبطال العالم بمجهودنا".



وتأتي هذه التصريحات الحادة على خلفية توتر شديد واشتباكات بالأيدي اندلعت فور إطلاق صافرة نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تتويج المنتخب الإسباني بلقبه المونديالي الثاني في تاريخه، إثر فوزه الشاق على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف سجله المهاجم فيران توريس خلال الأشواط الإضافية.