دراما حتى الثانية الأخيرة .. البرتغال تهزم كرواتيا بهدف قاتل وقرار تحكيمي مثير

04:11 ص

الوكيل الإخباري- حجز المنتخب البرتغالي بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه المثير على نظيره الكرواتي بنتيجة (2-1)، في مباراة دراماتيكية حُسمت في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع. اضافة اعلان





وافتتح المنتخب الكرواتي التسجيل في الدقيقة 53 عبر إيفان بيريشيتش، ليضع البرتغال تحت ضغط كبير مع بداية الشوط الثاني.



ونجح قائد البرتغال كريستيانو رونالدو في إدراك التعادل عند الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ليعيد منتخب بلاده إلى أجواء اللقاء، مسجلاً بذلك أول أهدافه في الأدوار الإقصائية لبطولات كأس العالم.



وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية، خطف غونزالو راموس هدف الفوز القاتل للبرتغال في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى دور الـ16.



وشهدت الدقائق الأخيرة حالة من الجدل الكبير، بعدما سجلت كرواتيا هدفاً في الدقيقة 90+12، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR)، ويقرر إلغاء الهدف بعد ثبوت وجود اللاعب الممرر في وضعية تسلل في بداية الهجمة، ليبقى التقدم لصالح البرتغال حتى صافرة النهاية.



وتوترت الأجواء في اللحظات الأخيرة وسط ضغط كرواتي بحثاً عن التعادل، إلا أن الدفاع البرتغالي صمد حتى النهاية.



وشهدت المباراة مواجهة خاصة بين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، في لقاء حمل طابعاً تاريخياً بين زميلي ريال مدريد السابقين، قبل أن تبتسم النهاية للنجم البرتغالي ورفاقه.





