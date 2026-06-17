دولة تكتب التاريخ كونها أصغر دولة سكاناً تبلغ نهائيات كأس العالم

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الوكيل الإخباري- دخلت دولة كوراساو الكاريبية تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه بعدما اعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بها كأصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم. اضافة اعلان





وسلّمت موسوعة غينيس، الثلاثاء، الشهادة الرسمية لرئيس اتحاد كرة القدم في كوراساو، جيلبرت مارتينا، خلال مراسم أُقيمت في مدينة هيوستن الأمريكية، تزامناً مع مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.



وبلغ عدد سكان كوراساو 156,115 نسمة فقط عند حسمها بطاقة التأهل إلى المونديال في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله آيسلندا، والتي بلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة عند تأهلها إلى كأس العالم 2018.



وأوضحت موسوعة غينيس أن المنتخب الكاريبي، الذي يشرف عليه المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، تصدر مجموعته في الدور الثالث من تصفيات اتحاد الكونكاكاف، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات خلال ست مباريات.



واكتملت قصة التأهل التاريخية لكوراساو بتعادلها السلبي أمام جامايكا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وهي النتيجة التي ضمنت لها الظهور الأول في نهائيات كأس العالم.



ورغم البداية الصعبة في البطولة الحالية، بالخسارة القاسية أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في أولى مبارياتها بالمونديال، فإن المنتخب نجح في تسجيل اسمه في سجلات التاريخ، ليس فقط بمشاركته الأولى في كأس العالم، بل أيضاً بكونه أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ هذا الحدث الكروي العالمي.





