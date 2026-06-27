ديمبلي يقود فرنسا للفوز على النرويج وتصدر المجموعة التاسعة

12:43 ص

الوكيل الإخباري- قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك بالفوز على النرويج 4-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات. اضافة اعلان





وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه بالمباراة الثالثة على التوالي، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب النرويجي صاحب المركز الثاني بالمجموعة التي تضم أيضا السنغال والعراق.



وسجل ديمبلي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة و20 و32، فيما سجل تيلو أوستغارد لمنتخب النرويج في الدقيقة 21.



وأحرز ديزيري دويه الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وبعد تسجيل هدفه في شباك العراق في المباراة الماضية، بات في رصيد ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان والفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، أربعة أهداف، ليعادل زميله في الفريق كيليان مبابي وإيرلنغ هالاند مهاجم النرويج في سباق ترتيب الهدافين الذي يتصدره الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل كل أهداف بلاده في البطولة (خمسة أهداف).



وكان ستول سلوباكان، المدير الفني للمنتخب النرويجي، قد فضل إراحة العناصر الأساسية مثل المهاجم هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديغارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود لدور الـ32 من المسابقة.



وسيلتقي المنتخب الفرنسي، بطل العالم في 1998 و2018 ووصيف النسخة الماضية في قطر 2022، مع أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بدور الـ32، وذلك صباح يوم الأربعاء المقبل في نيوجيرسي.



وعلى الجانب الآخر، سيلتقي منتخب النرويج مع كوت ديفوار، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الخامسة، في أرلنغتون مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32.







